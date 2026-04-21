【まずは「拭く」だけ！】運気が変わる、今日からできる開運ルーティン『家も人生も浄化する！　拭くだけ開運風水』4月21日発売！　清王朝・愛新覚羅家の流れをくむ著者による、注目の新刊。

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、愛新覚羅ゆうはん（あいしんかくら ゆうはん）さんの著書『家も人生も浄化する！ 拭くだけ開運風水』（税込定価1,573円）を、2026年4月21日に発売いたします。

清王朝の皇帝一族・愛新覚羅家の流れをくむ著者、愛新覚羅ゆうはんさん。

一族の伝統であるシャーマニズム文化の影響を受け、幼少期から神智学や占いに親しんできました。

新刊『家も人生も浄化する！ 拭くだけ開運風水』は、“拭くだけ”で始められる開運習慣を紹介する一冊です。特別な道具や難しい知識はいっさい不要。玄関やキッチン、寝室など、身近な場所を拭くことで、気の流れを整えて運気を上げる方法を、部屋別・上げたい運別にやさしく解説しています。

●目標を明確にして部屋を整える〈ゆうはん流風水〉

１ 玄関（出会い運）――運と縁を結ぶ「玄関」を整えて、家全体の運気を向上させる

２ 寝室（金運）――良質な睡眠で「気」をチャージし、金運の鍵を握る寝室

３ キッチン・ダイニング（対人運）――キッチンの「気」を調和させて人脈運や家庭運を高める

４ リビング（人気運）――入ってきた旺気を育てて家庭運や才能運を上げる場所

５ 書斎・オフィス（仕事運）――思考力を上げ、仕事運を高め成果へと導く場所

６ トイレ（健康運＆金運）――集まった邪気と厄を流す、健康運に関わる場所

７ バスルーム（美容運）――美容運を上げ、体の厄と汚れを落とす浄化の場所

８ 収納（勝負運＆金運）――気を循環させ、勝負運がアップする金運の貯蔵庫

９ 身の回り（才能開花運）――自身を浄化し、持ち物を整えて運気を上げる

●イラスト入りでわかりやすい！「今日はここだけ」毎日できる開運ルーティン

●部屋ごとにNG／ラッキーアイテムの確認をすることで、意外な発見も。

●紙＝紙幣。書棚を拭くと、金運アップ！

なんとなく不調を感じるときや、気分をリセットしたいときにもぴったり。

新年度が始まる春の季節に、毎日の暮らしで続けられる“拭くだけ”の開運習慣を提案します。

風水というと難しく感じられがちですが、〈ゆうはん流風水〉で大切なのは「その場を整える」こと。

どんなに良い開運アイテムも、空間が乱れていては本来の力を発揮できません。床や身の回りを拭き清めることで、滞っていた気を整え、清らかな状態に戻すことができます。風水では、そうした空間に生命力が宿り、良い気が巡ると考えます。

「今日はここだけ」と気軽に始めて運気をアップする、『家も人生も浄化する！ 拭くだけ開運風水』の発売にぜひご注目ください！

●『家も人生も浄化する！ 拭くだけ開運風水』もくじ

第1章 出会い運が良くなる玄関の浄化

第2章 金運を上げる寝室の浄化

第3章 対人運を左右するキッチン・ダイニングの浄化

第4章 人気運が向上するリビングの浄化

第5章 仕事運を爆上げする書斎・オフィスの浄化

第6章 健康運と金運を司るトイレの浄化

第7章 美容運を上げるバスルームの浄化

第8章 勝負運と金運を磨く収納の浄化

第9章 才能開花運を上げる身の回りの浄化

●著者 愛新覚羅ゆうはん（あいしんかくら・ゆうはん）

作家・デザイナー・開運ライフスタイルアドバイザー（占い・風水）

中国黒龍江省ハルビン市生まれ。

映画「ラストエンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。一族が信仰していたシャーマニズムの影響を受け、幼少期より神智学や占いに没頭。

東洋・西洋あらゆる占術に精通し、古神道歴は20年以上。占い・風水師として20年で延べ25,000人以上を鑑定。「人と運と暦」の関係性を独自に研究しながら、中小企業向けの講演会や暦を活かしたセミナーや神社アテンドのイベントは全国で満員が相次ぐ。2020年より陶器上絵付け作家として国立新美術館で作品展示をするなど、多岐にわたって活動をしている。著書に『手放すと開運！風水』（エクスナレッジ）、『神さま・仏さまとのご縁のつなぎ方』（ブティック社）、『人生が変わる！ 住んでイイ家ヤバい家』、『一番わかりやすい はじめての四柱推命』（日本文芸社）などがある。累計部数21冊30万部超。

公式ホームページ https://aishinkakura-yuhan.com/

●新刊情報

書名：家も人生も浄化する！ 拭くだけ開運風水

著者：愛新覚羅ゆうはん

仕様：46判／並製／160頁

発売日：2026年4月21日

税込定価：1,573円（本体価格1,430円）

ISBN：978-4-309-29598-5

装丁：高瀬はるか

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309295985/

※電子書籍は6月以降に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。