『サブレミシェル』新宿高島屋に新規店舗オープン！！

株式会社ガトーミシェル

株式会社ガトーミシェルの『サブレミシェル』は、2026年4月29日(水・祝)に新宿高島屋店にオープンいたします。

住 所：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2

新宿高島屋 地下1階 洋菓子売り場 サブレミシェル

営業時間：午前10時30分～午後7時30分（店休日・営業時間：新宿高島屋店に準ずる）

新規オープン記念プレゼント

期間、数量限定でプレゼントをご用意しています

4月29日 (水・祝) ～ 5月3日 (日) の5日間限定で、ノベルティプレゼント！

１.商品お買い上げのお客様全員

・オリジナルメモ帳2種

※いずれかお一つ

※なくなり次第終了とさせていただきます。

２.税込 2,160円以上お買い上げのお客様 ※各日先着100名様限定

・オリジナルタオルハンカチ 1枚

・ガシャポンコラボ第2弾 キーチャーム 全6種

※上記のなかから、お好きなものをお一つお選びいただけます。

※なくなり次第終了とさせていただきます。

期間限定パッケージ『ヴォヤージュサブレ ギフト 春のパリ』

期間限定パッケージ『ヴォヤージュサブレ ギフト 春のパリ』

通年のヴォヤージュサブレ缶よりも大きめのギフト缶を期間限定で発売。

春のパリを感じる色とりどりのサブレがたっぷり詰まっています。

ぜひティータイムのお供にいかがでしょうか。

■サブレミシェル エキュート品川POP UPについて

2026年4月27日(月)～5月10日(日)までエキュート品川にてポップアップ店舗をオープンします。

ブランドおすすめのアイテムをたくさんご用意しておりますので、

お近くの方はこの機会にぜひお立ち寄りください。

実施店舗：エキュート品川

開催期間：2026年4月27日(月)～ 5月10日(日)

『サブレミシェル』について

大切な人へのちょっとした贈り物にぴったりのお菓子たち

世界中の美しい記憶を

愛らしいサブレで

愛らしいミシェルが世界中を旅して集めた美しい花と景色。

言葉だけでは表しきれない「想い」にのせて。

まるで世界を旅するように、あの場所で感じた気持ちをそのままに。

心あたたまるおいしいサブレをお届けします。

Webサイト：https://www.sable-michelle.com/

インスタグラム：@sable_michelle_official(https://www.instagram.com/sable_michelle_official/)

『ミシェルアートギャラリーシリーズ』世界中で愛されるすてきな絵画をサブレにしたてた人気シリーズです。画家たちの生きた時代に想いをはせながらお召し上がりください。『Voyage Sable -ヴォヤージュサブレ-』各都市をテーマに、色とりどりで目にも美味しいサブレたちさまざまな国、都市をモチーフにした人気のヴォヤージュ缶ヴォヤージュ缶はギフト用に詰め合わせもご用意『Cake Sable -ケーキサブレ-』ショートケーキのホールを模した人気商品。缶以外にもバッグタイプや箱入りタイプも。期間限定の苺味もイベントにはご用意しております。