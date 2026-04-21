『サブレミシェル』新宿高島屋に新規店舗オープン！！

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株式会社ガトーミシェル


株式会社ガトーミシェルの『サブレミシェル』は、2026年4月29日(水・祝)に新宿高島屋店にオープンいたします。


住　　所：〒151-8580　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2


　　　　　新宿高島屋 地下1階 洋菓子売り場　サブレミシェル


営業時間：午前10時30分～午後7時30分（店休日・営業時間：新宿高島屋店に準ずる）



　新規オープン記念プレゼント


期間、数量限定でプレゼントをご用意しています

4月29日 (水・祝) ～ 5月3日 (日) の5日間限定で、ノベルティプレゼント！


１.商品お買い上げのお客様全員


　・オリジナルメモ帳2種　


　※いずれかお一つ


　※なくなり次第終了とさせていただきます。



２.税込 2,160円以上お買い上げのお客様 ※各日先着100名様限定


　・オリジナルタオルハンカチ 1枚


　・ガシャポンコラボ第2弾 キーチャーム 全6種


　※上記のなかから、お好きなものをお一つお選びいただけます。


　※なくなり次第終了とさせていただきます。



　期間限定パッケージ『ヴォヤージュサブレ ギフト 春のパリ』


期間限定パッケージ『ヴォヤージュサブレ ギフト 春のパリ』

通年のヴォヤージュサブレ缶よりも大きめのギフト缶を期間限定で発売。
春のパリを感じる色とりどりのサブレがたっぷり詰まっています。


ぜひティータイムのお供にいかがでしょうか。






■サブレミシェル エキュート品川POP UPについて







2026年4月27日(月)～5月10日(日)までエキュート品川にてポップアップ店舗をオープンします。
ブランドおすすめのアイテムをたくさんご用意しておりますので、


お近くの方はこの機会にぜひお立ち寄りください。



実施店舗：エキュート品川


開催期間：2026年4月27日(月)～ 5月10日(日)




『サブレミシェル』について



大切な人へのちょっとした贈り物にぴったりのお菓子たち

世界中の美しい記憶を


愛らしいサブレで



愛らしいミシェルが世界中を旅して集めた美しい花と景色。


言葉だけでは表しきれない「想い」にのせて。


まるで世界を旅するように、あの場所で感じた気持ちをそのままに。


心あたたまるおいしいサブレをお届けします。



Webサイト：https://www.sable-michelle.com/


インスタグラム：@sable_michelle_official(https://www.instagram.com/sable_michelle_official/)



『ミシェルアートギャラリーシリーズ』世界中で愛されるすてきな絵画をサブレにしたてた人気シリーズです。画家たちの生きた時代に想いをはせながらお召し上がりください。


『Voyage Sable -ヴォヤージュサブレ-』各都市をテーマに、色とりどりで目にも美味しいサブレたち


さまざまな国、都市をモチーフにした人気のヴォヤージュ缶

ヴォヤージュ缶はギフト用に詰め合わせもご用意


『Cake Sable -ケーキサブレ-』ショートケーキのホールを模した人気商品。缶以外にもバッグタイプや箱入りタイプも。期間限定の苺味もイベントにはご用意しております。