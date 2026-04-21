『サブレミシェル』新宿高島屋に新規店舗オープン！！
株式会社ガトーミシェルの『サブレミシェル』は、2026年4月29日(水・祝)に新宿高島屋店にオープンいたします。
住 所：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2
新宿高島屋 地下1階 洋菓子売り場 サブレミシェル
営業時間：午前10時30分～午後7時30分（店休日・営業時間：新宿高島屋店に準ずる）
新規オープン記念プレゼント
期間、数量限定でプレゼントをご用意しています
4月29日 (水・祝) ～ 5月3日 (日) の5日間限定で、ノベルティプレゼント！
１.商品お買い上げのお客様全員
・オリジナルメモ帳2種
※いずれかお一つ
※なくなり次第終了とさせていただきます。
２.税込 2,160円以上お買い上げのお客様 ※各日先着100名様限定
・オリジナルタオルハンカチ 1枚
・ガシャポンコラボ第2弾 キーチャーム 全6種
※上記のなかから、お好きなものをお一つお選びいただけます。
※なくなり次第終了とさせていただきます。
期間限定パッケージ『ヴォヤージュサブレ ギフト 春のパリ』
期間限定パッケージ『ヴォヤージュサブレ ギフト 春のパリ』
通年のヴォヤージュサブレ缶よりも大きめのギフト缶を期間限定で発売。
春のパリを感じる色とりどりのサブレがたっぷり詰まっています。
ぜひティータイムのお供にいかがでしょうか。
■サブレミシェル エキュート品川POP UPについて
2026年4月27日(月)～5月10日(日)までエキュート品川にてポップアップ店舗をオープンします。
ブランドおすすめのアイテムをたくさんご用意しておりますので、
お近くの方はこの機会にぜひお立ち寄りください。
実施店舗：エキュート品川
開催期間：2026年4月27日(月)～ 5月10日(日)
『サブレミシェル』について
大切な人へのちょっとした贈り物にぴったりのお菓子たち
世界中の美しい記憶を
愛らしいサブレで
愛らしいミシェルが世界中を旅して集めた美しい花と景色。
言葉だけでは表しきれない「想い」にのせて。
まるで世界を旅するように、あの場所で感じた気持ちをそのままに。
心あたたまるおいしいサブレをお届けします。
Webサイト：https://www.sable-michelle.com/
インスタグラム：@sable_michelle_official(https://www.instagram.com/sable_michelle_official/)
『ミシェルアートギャラリーシリーズ』世界中で愛されるすてきな絵画をサブレにしたてた人気シリーズです。画家たちの生きた時代に想いをはせながらお召し上がりください。
『Voyage Sable -ヴォヤージュサブレ-』各都市をテーマに、色とりどりで目にも美味しいサブレたち
さまざまな国、都市をモチーフにした人気のヴォヤージュ缶
ヴォヤージュ缶はギフト用に詰め合わせもご用意
『Cake Sable -ケーキサブレ-』ショートケーキのホールを模した人気商品。缶以外にもバッグタイプや箱入りタイプも。期間限定の苺味もイベントにはご用意しております。