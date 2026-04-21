小学生から学べる3Dゲーム制作とプログラミング「Roblox初級コース」を開設

株式会社エクシード

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher(https://www.techhigher.club/)』を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、世界2億人以上が利用するゲームプラットフォーム「Roblox」を活用したプログラミング・3Dモデリング教育サービスにおいて、新たに「Roblox初級コース」を開設しました。本サービスは、ご好評いただいている「入門コース」の続編として、3D制作とゲームの仕組みをより深く学ぶための学習環境を提供します。

■背景

近年、子どもたちのデジタルゲーム利用時間の増加が社会的課題となる中、当社では「ゲームで遊ぶ時間を学びに変える」というコンセプトのもと、教育的価値の高いプログラミング学習サービスを開発してまいりました。

Robloxは毎日1億人以上が利用する大人気プラットフォームで、ユーザーの6割以上が16歳未満。教育現場でも活用され、学習効果が期待されています。本コースでは、入門コースで身につけた操作を土台に、「ゲームを作る側」の考え方へと進む次のステップとして、本格的な3D制作ソフト「Blender」とRoblox Studioを組み合わせた制作中心の学習を提供します。

■サービスの特徴

1. Blenderでモデリングに挑戦！はじめての3D制作

プロも使用する本格的な3D制作ソフト「Blender」の基本操作を学びます。家具やメリーゴーランド、武器などを題材に、立体のサイズ感や形を考えながら制作を進め、BlenderからRoblox Studioへのエクスポート・インポートの流れを通じて、見た目と機能を結びつけたゲームオブジェクトの作り方を習得します。

2. 「座れる」「身につけられる」アイテムを作るには？機能を持たせる設計の考え方

単なる見た目のモデルではなく、プレイヤーが実際に座ったり、アバターが手に持って使えたりする、インタラクティブで機能的なアイテムの制作を学びます。Seatオブジェクトの設定やToolの基本構造など、ゲーム内で「使えること」を前提にした設計の考え方を身につけます。



3. スクリプトを追加して、アイテムを動かしてみよう

プログラミング言語「Lua」を用いてスクリプトを記述し、作成したオブジェクトに動きや演出、インタラクションを追加します。メリーゴーランドを回転させる処理や、クリック操作への反応、NPCキャラクターへの話しかけ機能など、ゲームらしい仕組みを自分で実装する体験を通じて、プログラミングの本質的な考え方を育みます。エラーを確認しながら原因を探し、試して・直して・また試すというデバッグの習慣も自然と身につきます。

4. 完全オンライン対応

送り迎え不要の自宅学習で、全国どこからでも自分のペースで受講可能です。

■コース概要

本コースのカリキュラムは、「家具を作ろう」「メリーゴーランドを作ろう」「アイテムを作ろう」「キャラクターを作ろう」「車に乗って走り回ろう」「カプセルトイマシン」という6つの段階的な課題で構成されています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/99_1_16d9c6833721196f7cfb812da3fbd47c.jpg?v=202604211051 ]

本コースでは、創造力、プログラミングを通じた問題解決力・論理的思考力、デザインを通じた情報収集・整理力や表現力など、様々な非認知能力の育成を目指します。また、数学や英語力、タイピング（ローマ字）も自然と身につくカリキュラムとなっています。



発達障がいを持つ生徒への効果も実証されており、ADHD等の特性を持つ児童が集中して学習に取り組める環境を提供しています。

【対象】小学3年生～（推奨：入門コース修了者、または同等のスキルをお持ちの方）

【学習期間】12か月～（月2回ペース）

【料金】年間一括プラン：17,160円（月額換算1,430円）／月々プラン：2,200円

【無料体験】14日間体験あり

【必要環境】BlenderおよびRoblox Studioが動作するパソコン

【教材サンプル動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0fHb-AWLBF0 ]コース詳細・お申込み :https://robloxc2.com/

■Roblox体験イベントのご案内

また、本コースの提供にあわせて、Robloxを活用した学習の導入イメージをより具体的に体験いただけるオンラインイベントを開催いたします。

本イベントでは、生成AIを活用したゲーム制作や、既存ワールドの改造体験などを通じて、実際の講座に近い形で学習内容をご体験いただけます。

保護者やお子さまにとって、Robloxを活用した学びの内容や進め方を具体的にイメージしていただける内容となっております。

【開催概要】

■午前の部（生成AIでゲーム制作）

2026年4月29日（水）

10:00～11:30（時間：90分）

詳細・申込：

https://roblox0429am.peatix.com

■午後の部（ワールド改造体験）

2026年4月29日（水）

14:00～15:00（時間：60分）

詳細・申込：

https://roblox0429pm.peatix.com

■今後の展開

「Roblox初級コース」の提供開始により、子どもたちの創造力をさらに引き出す環境が整いました。今後は、さらに高度な技術を学ぶ「中級・上級コース」の展開や、ライブ配信、リアルイベント、モデリング特化学習など、サービスを段階的に拡充してまいります。

■株式会社エクシードについて

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher』および小学生向けプログラミング教室『Tech for elementary』を全国250教室以上で展開。Roblox、Minecraft、Canva、生成AIなど、時代に即した学びを提供しています。