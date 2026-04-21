マルチブック、AIによる新リース会計基準対応「AIリース判定」機能をリリース

株式会社マルチブック

グローバルクラウドERP「multibook（マルチブック）」を提供する株式会社マルチブック（本社：東京都品川区、代表取締役社長 渡部 学、以下「当社」）は、2026年4月21日（火）、AIが契約書を解析し、新リース会計基準に基づいて、１.リースに該当するか、２.オンバランス対象かを自動判定する「AIリース判定」機能をリリースいたします。

■ AIリース判定機能の概要

「AIリース判定」は、リース契約書をアップロードするだけで、AIが契約内容を解析し、新リース会計基準における以下の判定を自動化する機能です。

- リース識別（資産の特定および支配要件の確認）- オンバランス判定（期間・金額要件の確認）

従来、リースの判定は、契約書を読み込むために多くの工数が必要でした。「AIリース判定」機能により、会計担当者の業務効率と精度を大幅に向上させます。なお、本機能の判定結果はあくまでAIによる一次判定であり、最終的な会計処理は専門家との協議に基づいて行うことを推奨します。

■ AI OCRによる契約書自動読取機能（2026年3月25日リリース済み）

当社は2026年3月25日に、AI OCRを活用した契約書自動読取機能をリリースしています。本機能により、リース契約書から契約番号、リース開始日・終了日、月額利用料などの重要情報を自動で抽出し、multibookリース資産マスタに自動設定することが可能です。

今回の「AIリース判定」と組み合わせることで、新リース会計基準対応の自動化・省力化を加速します。

■ 真のグローバルAI ERPへ ― マルチブックの進化ロードマップ

当社は、リース機能にとどまらず、ERP全領域においてAIを活用した機能強化を加速しています。世界の拠点の財務・会計業務を「ONE multibook」として統合する、真のグローバルAI ERPへと進化を進めています。

【multibook-MCP（Model Context Protocol）の準備】

当社は現在、MCP（Model Context Protocol）を活用した「multibook-MCP」の開発・準備を進めています。MCPは、AIの大規模言語モデル（LLM）とERPなどの業務システムを標準プロトコルで接続するための技術です。multibook-MCPにより、ChatGPTやClaudeなどのAIツールとmultibookを直接連携させ、自然言語による財務データの照会・分析・仕訳生成が可能になります。AIツールとの連携を強化し、ERPの操作性を飛躍的に向上させてまいります。

【AI ERPによるグループ経営管理の自動化】

AIとERPの融合により、グループ各社の財務データをリアルタイムで集計・分析し、経営判断に必要な情報を即座に提供します。多通貨・多言語・複数会計基準に対応したmultibookの強みを活かし、グローバルに展開する企業グループの経営管理DXを支援します。

【AI駆動BPOサービスの高度化】

当社のBPO（Business Process Outsourcing）サービスについても、AI活用により抜本的な進化を図ります。AI駆動BPOにより、仕訳入力・照合・レポート作成などの定型業務をAIが担い、スピードとサービス品質を大幅に向上させます。人間は例外処理・判断・コンサルティングに集中できる体制を整え、お客様へ提供する価値をさらに高めてまいります。

■ 株式会社マルチブック 代表取締役社長 渡部 学 コメント

「新リース会計基準への対応は、多くの企業にとって大きな課題です。AIリース判定機能により、専門家でなくても高精度な一次判定が可能となり、対応工数を大幅に削減できます。

当社は今後も、ERP全領域でのAI活用を推進し、世界中の拠点を「ONE multibook」で統合するグローバルAI ERPの実現を目指します。あわせて、multibook-MCPによるAIツール連携や、AI駆動BPOの高度化にも取り組んでまいります。」

■ 株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルクラウドERP「multibook」の開発・販売・導入支援、BPOサービスの提供

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、35カ国以上・600社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRS16号リース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携（連結会計等）機能

サービス名：「multibook」（マルチブック）

URL：https://www.multibook.jp/



※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語