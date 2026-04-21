韓国発オンラインゲーム《リンバス・カンパニー》でも話題！　朝鮮モダニズム文学を代表する作家・朴泰遠による不朽の名作を、李箱による挿絵とともに味わう『小説家仇甫氏の一日』が4月22日発売！

株式会社 平凡社

株式会社平凡社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：下中順平）は、『小説家仇甫（クボ）氏の一日』（朴泰遠・著／李箱・絵／山田佳子・訳）を2026年4月22日発売いたします。

朴泰遠『小説家仇甫氏の一日』絵＝李箱 訳＝山田佳子 平凡社

朝鮮モダニズム文学を代表する作家・朴泰遠（パク・テウォン、1910-1986）が1934年に発表した自伝的小説である本作は、韓国では何度も書籍化され、詩や映像作品にも翻案されるなど、長く文学ファンに親しまれてきた不朽の名作です。

日本では2006年に刊行された『短編小説集 小説家仇甫氏の一日 ほか十三編』（朝鮮近代文学選集３、平凡社）に所収されていましたが、その後絶版となり、読者から復刊を望む声が多数寄せられていました。

本書は、朴泰遠の代表作である「小説家仇甫氏の一日」を、韓国の国民的詩人で小説家でもある李箱（イ・サン、1910-1937）が手がけた挿絵28点とともに書籍化。巻末には、翻訳家・斎藤真理子さんによる作品解説「永遠の散歩者仇甫氏を想う」も収録しています。

『小説家仇甫氏の一日』（平凡社）より。李箱による挿絵28点を掲載

近年は韓国発のオンラインゲーム《リンバス・カンパニー(https://limbuscompany.jp/)》に登場するキャラクター「イサン」「クボ」のモチーフになっていることでも注目を集めている李箱と朴泰遠。二人は1933年に結成された文学グループ「九人会」のメンバーであり、日本統治下の朝鮮でともに新しい文学を模索した同志でした。

日本において、李箱の挿絵入りの形で本作が刊行されるのは今回が初めての機会となります。朝鮮モダニズム文学を代表する二人の作家のコラボレーションを味わえる本書にぜひご注目ください！

「朝鮮中央日報」1934年8月1日号に掲載された「小説家仇甫氏の一日」連載第1回。李箱は「河戎（ハユン）」の号で挿絵を寄せた。同じ紙面に李箱の詩「烏瞰図」も掲載されている。画像出典=韓国国立中央図書館

【あらすじ】

1930年代、京城（現ソウル）。定職につかず、結婚相手も見つからず母に心配されている小説家の仇甫（クボ）は、ステッキとノートを手に、百貨店へ、喫茶店へと、町をさまよい歩く……。

【著者プロフィール】

［著］朴泰遠（パク・テウォン）

1910年（陰暦では1909年）、京城（現ソウル）生まれ。号は「仇甫（クボ）」。1930年から一年あまり法政大学に在籍。「モダンボーイ」と称された。1934年、『朝鮮中央日報』に「小説家仇甫氏の一日」を連載。そのほかの代表作に「川辺の風景」などがある。1950年、朝鮮戦争勃発直後に北へ渡り、その後は北朝鮮の体制の下で執筆活動を続けた。1986年没。

［絵］李箱（イ・サン）

1910年、京城（現ソウル）生まれ。詩「異常な可逆反応」「烏瞰図」、短編小説「蜘蛛、豚に会う」「翼」「逢別記」「童骸」「終生記」などを発表。日本滞在中の1937 年に検挙・拘禁され、結核が悪化し保釈されるが、東京帝国大学病院で病没。

［訳］山田佳子（やまだ・よしこ）

新潟県立大学名誉教授。専門は朝鮮近代文学、特に女性作家、崔貞煕、朴花城。共訳書に『現代韓国短篇選』上・下（岩波書店）、朴泰遠ほか『短編小説集 小説家仇甫氏の一日 ほか十三編』（朝鮮近代文学選集3、平凡社）など。

【書誌情報】

書名：小説家仇甫氏の一日

著：朴泰遠（パク・テウォン）

絵：李箱（イ・サン）

訳：山田佳子

出版社：平凡社

仕様：上製／160ページ

発売日：2026年4月22日

定価：2530円（10％税込）

ISBN：978-4-582-84001-8

https://www.heibonsha.co.jp/book/b674325.html

＊電子版あり