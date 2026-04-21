工務店のAI活用を即戦力に！「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」が、必要最小限の修正でそのまま使えるAIプロンプト集を無料公開！第1弾は集客・マーケティング編

株式会社エフ・ディー・シー工務店向けすぐに使えるAIプロンプト集

住宅・工務店向けコミュニケーションツール「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」を運営する株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）は、工務店、設計事務所の業務効率化に特化した、AI用指示文（プロンプト）のサンプル資料（ホワイトペーパー）を無料公開いたしました。

本資料は、AIを使いこなしたい工務店経営者やマーケティング担当者のために、シリーズ形式で順次公開していく予定です。第1弾として「No.1 集客・マーケティング編」の提供を開始します。

■工務店が直面する「AI導入の壁」と「人手不足」

ダウンロードはこちら :https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/164

昨今、工務店向けシステムやツールによるDXが進む中、生成AIの活用も注目されています。

しかし、現場では「プロンプトを自作する時間がない」「実務に即した回答が得られない」といった課題があり、業務効率化の足かせとなっています。

当社は、工務店向けコミュニケーションツール「つながる家づくり plantable（プランテーブル）」を通じた数多くの支援経験から、専門知識不要・最小限の情報入力だけで実務レベルのアウトプットが得られるプロンプト集を開発しました。

■現場目線の「そのまま使える」設計

本資料は、複雑なAIスキルは一切不要です。

工務店向けツールを使いこなす感覚で、特定のシーンに合わせて条件を自社情報に書き換えるだけで、即座に活用可能です。

■資料概要

工務店の集客フェーズで活用頻度が高い、以下の5つのシーンに対応しています。

- ターゲットペルソナ詳細設計：自社の強みが刺さる理想の顧客像を言語化。- チラシのキャッチコピー案：集客チラシに必要な目を引くフレーズを生成。- YouTube動画台本構成：ルームツアーや解説動画の骨組みを素早く作成。- ブログ記事作成（SEO）：家づくりを検討中の顧客に届く記事構成を提案。- インタビュー質問シート：施主様の満足度や本音を引き出すヒアリング項目を整理。

必要に応じて、ご自身の利用用途に合わせてプロンプト内容を微調整してご利用いただけます。

以下のURLより無料でダウンロードいただけます。

工務店向けすぐに使えるAIプロンプト集：

https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/164(https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/164)

■今後の展望

本資料はシリーズ化を予定しており、今後は「営業・設計ヒアリング編」「現場・施工管理編」を順次公開します。

工務店向けシステムの提供に留まらず、AI活用支援を通じて住宅業界全体の働き方改革とDXを牽引してまいります。

■工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」について

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

工務店向けコミュニケーションアプリ「つながる家づくり‐plantable‐」

「つながる家づくり-plantable-」は、お施主様との新しいコミュニケーションの形を提供する工務店のためのメッセンジャーアプリです。数々のプロジェクトを20年以上に渡り成功させてきたITの専門家である弊社が、工務店と共同開発して生まれたのが「工務店向けコミュニケーションアプリ」です。お施主様とのつながりをより強いものに、理想の家づくりの打合せをひとつのtableを囲んでお話しするように気軽に、工務店様に寄り添い課題解決をお手伝いします。

- 「言った言わない」のトラブルをゼロに：図面へのピン立て機能と履歴管理で、認識の相違を徹底排除。- 仕様打合せのスピードアップ：営業・設計・コーディネーター間の情報共有をリアルタイム化。- 業務の見える化：案件情報や予定を一元管理し、営業責任者のマネジメントコストを削減。

こんな悩みをお持ちの工務店様にオススメです。

【サービスページ】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/service/

【詳しい資料のダウンロードはこちらから】https://www.fdc-inc.co.jp/plantable/contact_dl-doc/

■会社概要

株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立： 1997年2月7日

事業内容： システム開発、コンサルティング業務、情報処理サービス、ネットワークサービス、システム製品の販売・導入

会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp