CIEN、法律専門家向け文書エディタ「BoostDraft」と販売パートナー契約を締結

株式会社Hokanグループ

保険業界の課題を本質から解決するプロフェッショナルファームを運営する株式会社CIEN（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小坂直之、以下：当社）は、法律専門家向け総合文書エディタを提供する株式会社BoostDraft（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：Sean Yu、以下「BoostDraft」）と販売パートナー契約を締結したことをお知らせします。

本提携により、当社は保険業界向けコンサルティングサービスをより一層充実させ、法的文書のDX支援から導入までをワンストップで提供いたします。

今後も、クライアント企業における価値創造を最大化させるとともに、保険業界全体の高度化を推進してまいります。

■業務提携の背景

保険業界は、改正保険業法への対応や監督指針の強化を受け、かつてないほど高度なガバナンス構築と、顧客本位の業務運営が求められています。特に約款や契約書等の法的文書の作成においては高い正確性が不可欠な一方で、現場では確認作業にリソースが圧迫されることが課題となっています。例えば、 商品改定に伴う記載変更や、付保証明における前年との差分照合などの作業が挙げられます。このように、煩雑な事務作業が属人的な体制のもと常態化していることで専門人材が本来注力すべきリスク判断や顧客対応に時間を割けないことが経営上の課題となっています。

こうした課題に対し、当社は法律専門家向け文書エディタとして独自の技術を持つ「BoostDraft」に着目し、業務提携に至りました。BoostDraftが提供する本ツールは、一般的な生成AI等では困難な法的文書特有の参照関係に対応し、既存のMicrosoft Word上で動作します。オフライン動作による強固な機密保持と専門性を両立しており、規制業界の厳格な水準を満たすソリューションであることが強みです。

両社は、本取り組みを通じ、単なる業務効率化の提案や業界内でのツール普及に留まらず、保険業界における業務品質と顧客体験価値の自律的な向上を実現してまいります。

■本提携による提供価値の変化

本提携により、当社は、従来の専門知見を踏まえた人的支援サービスを拡充させ、テクノロジーによる業務自動化を提案ラインアップに追加いたしました。これにより組織ごとに異なる課題抽出から実務への定着までを一気通貫・オーダーメイドで支援いたします。加えてツール導入により創出した時間を活用し、高度な戦略策定や顧客価値の設計も実施いたします。

当社は、今後も保険業界の持続的な成長を支えるべく事業を推進し、グループ全体で掲げる「保険業界の貢献者（Industry Contributor）」というビジョンの実現に向け、業界の発展に寄与してまいります。

■両社代表コメント

株式会社BoostDraft 代表取締役CEO Sean Yu様 / 米国CEO 中西 勇登様

業界に深い知見を持つCIEN様との提携を大変嬉しく思います。正確性が求められる一方で負担の大きい法的文書作成を効率化することで、保険業界全体のDX推進とガバナンス強化に貢献してまいります。

株式会社CIEN 代表取締役社長 小坂 直之

保険業界の価値最大化を支援する当社にとって、文書作成の煩雑さを解消する「BoostDraft」は理想的なソリューションです。本提携を通じて、お客様の経営品質の向上と、より本質的な業務に注力できる環境作りを強力に推進してまいります。

■株式会社BoostDraftについて

法律専門家向け総合文書エディタ「BoostDraft」

BoostDraftは、法的文書の見栄え調整や校正などの「形式的」作業を自動化するソフトウェアです。Microsoft Word上で動作するため、業務フローの変更負担が小さく活用できます。動作にインターネットは基本不要で、機密情報が漏洩する心配もありません。2024年に文書比較を高速化する「BoostDraft Compare」の提供も開始。2つのサービスで法務部門の効率化と品質向上を実現し、本質的な法的文書の審査を後押します。

URL：https://boostdraft.com/ja/features

■株式会社CIENの概要

CIENは、保険業界の専門知識を有したプロフェッショナル人材によるコンサルティンググループです。

「お客様の価値と成果を拡張し、卓越させる」ことを目指し、クラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」の開発・提供で得られた知見・ノウハウとプロフェッショナル人材とを掛け合わせることで、独自のプロフェッショナル・コンサルティングサービスを提供しております。CIENを通じて、保険業界におけるお客様の経営、事業、人材育成に至るまでを一貫して支援し、お客様のビジネスに新たな価値を生み出し、持続的な成長を実現いたします。

コーポレートサイト：https://cien.group/

■株式会社Hokanグループの概要

「保険業界全体のアップデートとアップグレードを実現する」というミッションを掲げ、プロダクトを提供する株式会社hokanとソリューションを提供する株式会社CIENからなる純粋持株会社です。デジタルテクノロジーの活用や包括的なソリューションの提供を通じて、保険に関わるすべての人を支え、保険業界を新たな時代へと牽引してまいります。

コーポレートサイト：https://hkn-group.jp/