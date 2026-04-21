全国約450社の人事・労務を支援する社会保険労務士法人とうかいが、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、フルリモート完結型の社労士事務所・社会保険労務士法人とうかい（本社：愛知県名古屋市、代表：久野 勝也）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

企業の人事・労務管理をアドバイスする立場として自社の福利厚生にも本気で向き合ってきた同法人が、リモート主体の働き方と相性の良い健康支援サービスとしてアンドエルワークを選定しました。

導入の背景

社会保険労務士法人とうかいは、「フルリモートで完結させる社労士事務所」として全国の企業の人事・労務を支援しています。顧問先は約450社にのぼり、地方で社労士事務所を見つけにくい企業からも多く選ばれています。社内の働き方もリモートと出社を併用しながら、効率を重視する文化が浸透しています。

同法人は「成長」「健康」「お金」「感謝」を豊かな人生に必要な要素と定義し、健康診断・インフルエンザ予防接種の全額会社負担やスポーツクラブ優待など、早くから従業員の健康支援に積極的に取り組んできました。

「企業を良くするアドバイスをする立場だからこそ、自分たちの福利厚生にも本気で向き合う」という同法人の姿勢と、フルリモートを軸にした自社の働き方との親和性の高さが、アンドエルワーク導入の決め手となりました。

導入の効果

導入後は、オンライン診療だけでなくメンタルヘルス相談の活用も想定を超えて広がり、リモート組織の健康支援基盤として定着しています。

早期に受診する文化の醸成：「まずオンラインで受診して、治らなければ対面の病院へ」という早期対処の意識が社内に浸透しています。社内で風邪が流行した際には、連日誰かがまずアンドエルで受診をしている状態となりました。

入社前面談で反応が良い福利厚生に：新入社員との入社前面談で反応が良い福利厚生の一つとなっており、採用面でのアピールポイントになっています。昼休みに受診して帰り道に薬を受け取れる手軽さは、子育て中のメンバーからも好評です。

メンタルヘルス相談の利用が定着：フルリモートやハイブリット勤務のメンバーもいる中で、社内では相談しにくい悩みも、本人が自分のタイミングで誰にも知られずに使える、心理的ハードルの低い受け皿としてアンドエル相談室が機能しています。

社会保険労務士法人とうかいの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、社会保険労務士法人とうかい 人事戦略チームの後藤様に、アンドエルワーク導入の背景や社内での活用実態についてお話を伺いました。

「企業の労務をアドバイスする立場だからこそ、自社の福利厚生にも本気で向き合う」という同法人のスタンス、フルリモート組織ならではの健康課題とオンライン診療の親和性、メンタルヘルス相談が想定以上に定着した実態など、社労士事務所の視点から見たアンドエルワークの価値が詰まった内容となっています。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼労務のプロ・社会保険労務士法人とうかいが実践する、オンラインで完結する従業員の健康支援

https://www.and-l.com/work/case/tokai-sr

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」「健康診断予約代行サービス」「パルスサーベイ」「外部通報窓口」※追加オプションとなります。

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

社会保険労務士法人とうかいについて

企業の人事・労務支援を手がける社会保険労務士法人。「フルリモートで完結させる社労士事務所」として、地方の企業を含む幅広いクライアントから選ばれています。「成長・健康・お金・感謝」を軸に従業員の豊かな人生を支える福利厚生制度を整備し、自社においても先進的な健康支援を実践しています。

社名：社会保険労務士法人とうかい

代表：久野 勝也

設立日：2011年11月1日

所在地：愛知県名古屋市西区牛島町5-2 名駅TKビル

会社HP：https://www.tokai-sr.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町３１番１４号岡三桜丘ビル１００２号室

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス アンドエルワーク

https://www.and-l.com/work

・ヘルスケアを起点とした生活インフラ産業の事業承継「アンドエル健康承継」

https://www.and-l.com/healthy-succession