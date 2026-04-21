【母の日にとっておきの銘菓を】創業220年の亀屋良長が、甘酸っぱい「烏羽玉 いちごマーブル」など母の日にぴったりな新しい銘菓を発売。
烏羽玉 いちごマーブル〈母の日〉 価格：972円（税込）
代表銘菓の「烏羽玉」に、母の日限定「いちごマーブル」ができました。白餡にいちごと練乳を合わせた餡玉に、乾燥いちごをトッピングし、寒天をかけて艶やかに仕上げました。小さなひと粒にぎゅっと凝縮されたいちごの甘酸っぱさと、練乳のミルキーな風味が調和したお味です。
華やかなパッケージに入った甘酸っぱい6粒
宝石のようなマーブル模様の6粒を、カーネーション柄の箱にお入れした限定仕様。お母さんにきっと喜んでいただける、特別なひと箱ができました。
※オンラインストア限定商品でございます。
小さな銘菓詰合せ〈母の日〉 価格：\1,296円（税込）
「美味しいお菓子をちょっとずつ味わいたい」というお母さんへの贈りものに。
伝統的な桃山の生地に、甘夏・レモン・クリームチーズを合わせて焼き上げた「満々」、甘酸っぱいいちご羊羹を柔らかな求肥で巻いた「醒ヶ井（さめがい）」、カーネーション型の羊羹をあしらった「小倉羊羹」を食べやすいひと口サイズに仕立て、小箱に詰合せました。
箱を開けると、愛らしいお菓子に思わずにっこり
「お母さん ありがとう」と印字された掛け紙を巻いてお届けいたします。普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを添えて、お贈りしてみてはいかがでしょうか。
母の日詰合せ 風呂敷包み 価格：4,363円（税込）
他にも、こんなギフトをご用意しております。代表銘菓「烏羽玉」「スライスようかん〈小倉バター〉」に、ひんやり美味しい「和ぷりん（和三盆・お濃茶）」と「わらび羹」をお詰めしたセットです。お日保ちの長いお菓子を中心にセレクトしておりますので、ゆっくりお楽しみいただけます。
「SOU・SOU」の風呂敷でお包みしたうれしいギフト
京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」の、上質な風呂敷でお包みしてお届けいたします。お菓子を食べ終わった後も風呂敷をお使いいただける、とっておきのギフトです。
【商品情報】
烏羽玉 いちごマーブル〈母の日〉
商品URL
https://kameya-yoshinaga.com/c/recommend/mothersgift/ky2_00105_06b
価格：972円（税込）
お日保ち：10日（常温）
販売期間：5月中旬ごろまで
※なくなり次第終了
販売店舗：公式オンラインストア限定
小さな銘菓詰合せ〈母の日〉
商品URL
https://kameya-yoshinaga.com/c/recommend/mothersgift/ky2_04701_09b
価格：1,620円（税込）
お日保ち：5日（常温）
販売期間：5月初旬ごろまで
※なくなり次第終了
販売店舗：本店、ジェイアール京都伊勢丹店、公式オンラインストア ※実店舗では5月8日(金)、9日(土)、10日(日)限定販売
母の日詰合せ 風呂敷包み
商品URL
https://kameya-yoshinaga.com/c/recommend/mothersgift/gs2_04201_04k
価格：4,363円（税込）
お日保ち：14日～90日（常温）
販売期間：5月中旬ごろまで
販売店舗：本店、公式オンラインストア限定
母の日ギフト 特集ページはこちら(https://kameya-yoshinaga.com/c/recommend/mothersgift)
【亀屋良長について】
1803年、京菓子の名門と謳われた菓子司・亀屋良安から暖簾分けするかたちで、京都・四条醒ヶ井にて創業。以来約220年にわたり、店先から湧き出る「醒ヶ井水」を材料のひとつとして、京菓子づくりに励んでおります。伝統を大切にしながら、時代のニーズにあわせた新商品の開発を積極的に取り組んでいます。
■会社概要
会社 ：亀屋良長株式会社
所在地 ：〒600-8498 京都府京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17-19
代表者 ：吉村 良和
創業 ：1803年
設立 ：1989年
URL ：https://kameya-yoshinaga.com/
Instagram：https://www.instagram.com/kameyayoshinaga/?hl=ja
X ：https://twitter.com/yoshimura0303 (八代目店主)
https://twitter.com/YuikoYoshimura (女将)
https://twitter.com/MoyuruShibata (デザイン室)