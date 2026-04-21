4/23（木）～資さんうどん全店舗に“新おにぎり”が登場！「梅かつお」「高菜」の２種類が新たにメニューに加わります！！

「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」新登場！

おにぎりの「のり付き」も選択可能に♪

株式会社資さん白おにぎり（1個）税込110円、梅かつお・高菜・明太子おにぎり(1個) 税込140円、かしわおにぎり(1個) 税込150円 ※九州・中国・関西エリア店舗の価格

4/23（木）～、資さんうどん全店舗に「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」の２種類が新登場します。

※一部店舗は、4/16（木）～先行販売中です。

・梅かつおおにぎり

店舗で梅とかつお節を丁寧に合わせ、資さん定番商品の“白おにぎり”にたっぷり載せた一品。酸っぱい梅と、かつお節の旨味が口いっぱいに広がり、さっぱりとした後味です。

・高菜おにぎり

朝定食などで提供している人気の「高菜」をおにぎりにしました。資さん定番の“白おにぎり”に、高菜をたっぷり載せてご提供します。

多くのご要望にお応えし、おにぎりの「のり付き」もメニュー加わります。

梅かつおおにぎり・のり付き（１個）

4/23（木）～資さんうどん全店舗で、新商品「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」も、定番の「白おにぎり」も、「のり付き」を選択いただけます。

※一部店舗は、4/16（木）～先行販売中です。

※「のり付き」は別途税込20円かかります。

※「かしわおにぎり」は「のり付き」の提供はございません。

また、これまで「明太子おにぎり」は「のり付き」のみ提供しておりましたが、4/23（木）～資さんうどん全店舗で「のりなし」も提供いたします。

※一部店舗は、4/16（木）～先行販売中です。

麺類（うどん・そば・細めん）と一緒に、新おにぎりもお楽しみください♪

【資さんうどん】おにぎり商品ラインナップ

新おにぎりメニュー

資さんうどんに、「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」が新登場しました。

▼資さんうどん全店舗

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37031/table/321_1_03a6f60777e68f861dd832a0b3604050.jpg?v=202604211051 ]

※のり付きは、１個：上記価格＋税込20円、2個：上記価格＋税込40円

梅かつおおにぎり（２個）高菜おにぎり（２個）梅かつおおにぎり・のり付き（２個）高菜おにぎり・のり付き（２個）

定番おにぎりメニュー

定番の「白おにぎり」「かしわおにぎり」「明太子おにぎり」も、資さんうどん全店舗で好評発売中です。

▼九州・中国・関西エリアの店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37031/table/321_2_55cecca8738c8057480ae83fcb7004f7.jpg?v=202604211051 ]

※「のり付き」は、１個：上記価格＋税込20円、2個：上記価格＋税込40円

▼関東エリアの店舗

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37031/table/321_3_d01a9ccaf4d59a320ecb689735b3200b.jpg?v=202604211051 ]

※「のり付き」は、１個：上記価格＋税込20円、2個：上記価格＋税込40円

▼資さんうどん全店舗

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37031/table/321_4_fa7d094e8740b734855a36ef751d9c4d.jpg?v=202604211051 ]

※「かしわおにぎり」は、「のり付き」の提供はございません。

※「明太子おにぎり」の「のり付き」は、１個：上記価格＋税込20円、2個：上記価格＋税込40円

白おにぎり（２個）白おにぎり・のり付き（２個）明太子おにぎり・のり付き（２個）かしわおにぎり（２個）

※一部商品は数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。

※お持ち帰りの場合は税率が異なるため、税抜価格が異なります。

※写真はイメージです。

※提供の器は店舗により異なる場合がございます。

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都2府16県で100店舗以上展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

※資さんうどん店舗では、深夜時間帯の付加料金は頂戴しておりません。深夜も、昼間と同じ料金にてお召し上がりいただけます。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店103店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年4月21日時点の情報です。