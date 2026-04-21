【ファンケル 】新「マイルドクレンジング オイル」 POPUPイベント開催

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは4月1日にリニューアル発売した「マイルドクレンジング オイル」のPOPUPイベントを2026年4月29日(水)からは「@cosme TOKYO」で、5月11日（月）からは「東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナード」で開催します。

会場では、タッチアップやクレンジング時の肌への圧力を計測する「あなたのクレンジングは何グラム？」体験を無料で参加いただけます。

また、東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナード会場では、日本初※１のAI角層解析「FANCL SKIN PATCH（ファンケル スキンパッチ）」も無料でご体験いただけます。（要web事前予約・先着順※2）

※1 角層細胞をAIで解析するカウンセリングサービス(2022年9月時点)

※2 スキンパッチ特設サイトにて、4月30日（木）より、先着順で事前予約を承ります。枠が埋まり次第、受付終了となります。

■ 「@cosme TOKYO」イベント概要

会場 ： @cosme TOKYO 1F ポップアップスペース

期間 ： 2026年4月29日（水）～5月5日（火） 7日間

時間 ： 11:00～21:00

体験コンテンツ：

・「あなたのクレンジングは何グラム？」体験 所要時間：約5分

・「新マイルドクレンジングオイル」タッチアップ 所要時間：約5分

・両方ご体験いただいた方に「マイルドクレンジング オイルミニボトル（20mL） 」プレゼント※１

@cosme TOKYOポップアップ 外観イメージ■ 「東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナード」イベント概要

会場 ： 東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナード

期間 ： 2026年5月11日（月）～5月17日（日） 7日間

時間 ： 12:00～20:00

体験コンテンツ：

・「あなたのクレンジングは何グラム？」体験 所要時間：約5分

・「FANCL SKIN PATCH」 （要web事前予約・先着順※2） 所要時間：約30分※3

・「あなたのクレンジングは何グラム？」体験いただいた方に「マイルドクレンジングオイルミニボトル（20mL）」プレゼント※1

・「FANCL SKIN PATCH」体験いただいた方に、「スキンケアなどのサンプル」プレゼント※1

※1 プレゼントはなくなり次第終了となります。

※2 スキンパッチ特設サイトにて、4月30日（木）より、先着順で事前予約を承ります。枠が埋まり次第、受付終了となります。

※3 「FANCL SKIN PATCH」の所要時間は直営店舗と異なります。

※イベント内容は予告なく変更となることがあります。

【参考情報】

東京メトロ丸ノ内線新宿駅メトロプロムナード 会場イメージ＜ファンケル マイルドクレンジング オイル について＞

1997年の発売以来、常に時代のニーズに合わせて進化を続けてきた「マイルドクレンジング オイル」は、2026年4月に8代目へとリニューアルしました。

現在のクレンジング市場で求められる「毛穴・角栓ケアなどの高い機能性」と「肌のうるおいまで奪われることへの不安」の両方の声に応えるため、長年の研究から生まれた新発想の独自洗浄技術「セレクトクレンズテクノロジー」を開発。肌の角層内深部に浸入させない独自洗浄成分と、落としにくいメイクや角栓、不要な皮脂まで溶かすオイルを配合。この独自洗浄技術に、浜辺美波さんからは「あまり肌をくるくるせずとも、すごくつるんとスッキリした落ち心地」と驚きの声をいただきました。

肌本来のうるおいを守りながら高いクレンジング力を両立させ、洗うたびに調子の良い健やかな美しい素肌へと導く16年連続売上No.1＊のメイク落としです。

* 富士経済「化粧品マーケティング要覧2010～2025」オイルクレンジング 2009～2024年実績、マイルドクレンジングオイルシリーズとして

■ファンケル マイルドクレンジングオイル ブランドサイト

https://www.fancl.co.jp/beauty/micle/index.html

＜「FANCL SKIN PATCH」（ファンケル スキンパッチ）サービス概要＞

日本初、AIで角層細胞のカタチやタンパク質を解析し、目には見えない現在の肌と未来の肌リスクを予測するカウンセリングサービス。ほんとうに必要なスキンケアと栄養、やるべきケアとやらなくていいケアがわかります（体験無料）。

- スキンパッチ特設サイト ：https://www.fancl.co.jp/skinpatch/index.html- ファンケル直営店舗の予約サイト：https://www.fancl.jp/shop/campaign/2210_kakusouai/index.html