千葉県館山市に、海最前線の一棟貸しヴィラ「the MELLOW HOUSE 館山」が4月リニューアルオープン

株式会社エイト

株式会社エイト（本社：東京都江東区）は、千葉県館山市に一棟貸しヴィラ「the MELLOW HOUSE 館山」を4月1日にリニューアルオープンいたします。都心より車で90分、JR館山駅よりタクシーで20分。太平洋が一望できる海最前線のオーシャンフロントの絶景ロケーションと最大20名様（大人12名様、子供8名様）まで宿泊可能な一棟貸しの宿泊施設です。

「the MELLOW HOUSE 館山」では、ご家族やグループで楽しんでいただけるように「大きなリビング」「キッチン」「プール」「サウナ」「半露天風呂」「プールサイドテラス」「ジム」「カラオケ」などの設備をご用意しております。また複数のグループでもプライベートが確保できるように寝室は３つご用意しております。

大人数でも楽しめる空間

施設１階は、広々としたリビング&ダイニングを中心にテラス、プール、お風呂、サウナ、ジム、カラオケなどの設備がございます。

キッチン設備も本格的で調理器具も揃っておりますので、みんなで料理を楽しむことができます。業務用の製氷機も備えております。

プールは10m×3mで大人も子供も楽しめ、サウナやお風呂ともダイレクトに行ける設計。

ジムやカラオケルームもあり、雨の日でも一日中楽しめる施設となっております。

プライベートもしっかり守れる設計

2階には寝室が３つあり、グループや複数家族で来てもプライベートは保たれます。

全ての寝室から海を眺めることができ、大人数でワイワイ騒ぐことも、少人数でゆっくり過ごすことも可能です。

窓を閉めていても聞こえる心地よい波の音が、日頃の疲れを癒し深い眠りへと導きます。

朝は綺麗な海と波の音で最高の目覚めを。

大切な方とゆっくりとした素敵な時間をお過ごしいただけます。

■施設写真

■施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181487/table/3_1_5072b8e76dcfd623be85fc81f8c2985b.jpg?v=202604211051 ]