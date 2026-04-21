【コミュニティ支援】エフシーエル、自然と愛車をテーマにした「森属性フォトコンテスト」協賛

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、公式アンバサダーであるモンスターエナジー様が主催する「森属性フォトコンテスト」への協賛を開始します。 車と自然の調和を楽しむ「森属性フォトコンテスト」 本コンテストは、エフシーエルの公式アンバサダーが主催する、愛車と大自然（森）をテーマにしたSNS連動型のフォトコンテストです。年2回の開催を予定しており、車好きや写真撮影を趣味とする多くの方々に、愛車の魅力を発信する場を提供しています。 エフシーエルは本企画の趣旨に賛同し、見事入賞された方々へ自社のカスタム商品を協賛品として贈呈いたします。 森属性フォトコンテストは年2回の開催を予定しており、多くの車好き・写真撮影好きの皆様にご好評をいただいております。入賞された素晴らしい作品の数々をご覧いただき、次回のコンテスト開催に向けた撮影のヒントとしてお楽しみください。次回の開催日程や詳細につきましては、主催者様のインスタグラムアカウントより告知いたします。

応募条件について

次回の大会にご参加いただくための基本条件と開催時期は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/93_1_92664c80192753af23363a3910759ba4.jpg?v=202604211051 ]https://www.instagram.com/reels/DXJyeNfiWFI/

エフシーエル公式 フォトコンテスト特設ページ

https://support.fcl-hid.com/photocontest?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=photocontest_20260417(https://support.fcl-hid.com/photocontest?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=photocontest_20260417)

エフシーエルが提案する「信頼光」とアウトドアの親和性

美しい森の風景を求めて愛車を走らせる際、街灯の少ない山道や夜間の暗い道路を走行する機会が多くなります。エフシーエルは、単なる明るさだけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとして製品開発を行っています。 対向車への眩しさを抑えつつ、路面を均一に照らす正確な配光設計により、視界の悪い環境下でもドライバーの疲労を軽減し、安全な移動をサポートします。私たちは、過酷な環境を走るアウトドア愛好家や写真愛好家の皆様が、目的地まで安心してドライブを楽しめるよう、誠実な製品作りを通じて貢献してまいります。 エフシーエルは今後も、購入後も安心のサポート体制と確かな技術力で、皆様の充実したカーライフを応援いたします。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)