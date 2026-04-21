法律専門家向け総合文書エディタ「BoostDraft」、CIENと販売パートナー契約を締結。

株式会社BoostDraft

法律専門家向け総合文書エディタを提供する株式会社BoostDraft（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：Sean Yu、以下「BoostDraft」）は、株式会社CIEN（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小坂 直之、以下「CIEN」）と販売パートナー契約を締結いたしました。本提携により、保険業界に深い知見と強力なネットワークを持つCIENを通じて「BoostDraft」を展開し、保険業界における文書作成業務のDXおよび業務基盤の強化を支援いたします。

■ 取組の背景

保険業界は、約款や契約書など、極めて高い正確性と信頼性が求められる法的文書の作成が日常的に発生する産業です。近年は改正保険業法への対応や監督指針の強化を受け、「顧客本位の業務運営」や「ガバナンス構築」の重要性がかつてないほど高まっています。一方で、多くの保険販売現場では、文書の記載ミスを防ぐための確認作業に膨大な時間が費やされており、煩雑な事務作業の効率化が課題となっています。こうした背景から、厳格化する規制対応と業務効率化を両立し、顧客へのサービス拡充に注力できる業務フローを構築するため、業界全体でテクノロジーの活用が急務となっています。

「BoostDraft」は、Microsoft Word上で動作する、法律専門家向けの総合文書エディタです。契約書等のレビューにおける形式面の確認・修正を自動化することで、専門家が本来向き合うべき複雑な課題の検討に集中できる環境を実現しています。今回の提携により、CIENの自社の提案ラインアップに「BoostDraft」を加えることで、顧客が抱える複雑な文書作成課題に対する解決策を拡充し、経営品質の向上により一層貢献いたします。一方、BoostDraftはCIENが持つ専門的な業界知見とネットワークを活かし、保険業界でのさらなる普及を図り、法的文書作成を効率化する仕組みを届けてまいります。

両社は本取組を通じ、保険業界全体の生産性向上と真に顧客の利益に資する業務運営の推進を目指します。

■ 両社コメント

株式会社CIEN 代表取締役社長 小坂 直之様

「保険業界の価値最大化を支援する当社にとって、文書作成の煩雑さを解消する『BoostDraft』は理想的なソリューションです。本提携を通じて、お客様の経営品質の向上と、より本質的な業務に注力できる環境作りを強力に推進してまいります。」

株式会社BoostDraft 代表取締役CEO Sean Yu / 米国CEO 中西 勇登

「業界に深い知見を持つCIEN様との提携を大変嬉しく思います。正確性が求められる一方で負担の大きい法的文書作成を効率化することで、保険業界全体のDX推進とガバナンス強化に貢献してまいります。」

■ 株式会社CIENについて

CIENは、保険業界の専門知識を有したプロフェッショナル人材によるコンサルティンググループです。

「お客様の価値と成果を拡張し、卓越させる」ことを目指し、クラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」の開発・提供で得られた知見・ノウハウとプロフェッショナル人材とを掛け合わせることで、独自のプロフェッショナル・コンサルティングサービスを提供しております。CIENを通じて、保険業界におけるお客様の経営、事業、人材育成に至るまでを一貫して支援し、お客様のビジネスに新たな価値を生み出し、持続的な成長を実現いたします。

コーポレートサイト：https://cien.group/

■ 株式会社BoostDraftについて

法律専門家向け総合文書エディタ「BoostDraft」

BoostDraftは、法的文書の見栄え調整や校正などの「形式的」作業を自動化するソフトウェアです。Microsoft Word上で動作するため、業務フローの変更負担が小さく活用できます。動作にインターネットは基本不要で、機密情報が漏洩する心配もありません。2024年に文書比較を高速化する「BoostDraft Compare」の提供も開始。2つのサービスで法務部門の効率化と品質向上を実現し、本質的な法的文書の審査を後押します。

URL：https://boostdraft.com/ja/features

会社概要

会社名 ：株式会社BoostDraft

代表取締役 CEO ：Sean Yu

創業 ：2021年4月

本社 ：東京都千代田区平河町1-6-15 USビルディング8F

問い合わせ先 ：info@boostdraft.com