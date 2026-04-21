マモルの婚活大作戦！59人の独身自衛官の写真、年収から趣味まで一挙掲載

自衛官の知られざる結婚観、素顔に迫る！自衛官が婚活界隈で人気の一因とは？

株式会社扶桑社

毎月、希望する独身自衛官の写真とプロフィールを掲載しパートナーを募っている連載「マモルの婚活」。興味を持った読者が手紙で編集部に応募、それを自衛官に転送し、以降は当人同士で進めていただく仕組みで、これまでに、多数のカップルが誕生しています。もっともっと多くの“幸せ”のお手伝いができたらと、今号では、一挙59人の独身自衛官を紹介します！ 気になる人がいたら手紙にてご連絡を。マモルがあなたのすてきな出会いを応援します。

その他、本号の見所を紹介！

『MAMOR 2026年6月号 vol.232』表紙／イラスト・ヨシフクホノカ

▼どんな人？ どんな生活？

自衛官の知られざる結婚観、素顔に迫る！

▼結婚の答えがここにある

自衛官が築き上げた夫婦の絆

▼夫婦のサポート制度が充実

婚活業界で人気の自衛官

▼全国自衛隊の隊員食堂

日本全国にある自衛隊の基地・駐屯地の隊員食堂で自衛官たちはどんな料理を食べているのでしょう？

ぜひ味わっていただこうとレシピを取り寄せました。今月は沖縄県勝連地区を母港とする海上自衛隊の掃海艇『ししじま』から「焼きソーキ カレーソースかけ」を紹介します。沖縄料理に欠かせない骨付き豚肉を使ったボリューミーなおかずです。

▼あなたも筋肉チャレンジ「キツイッ！ 自衛官のマッスルボディー・メーク術」

そんなに甘くはありませんっ！

はっきり言ってキツイです。苦しいです。しかし、その分、マッスル度が上がると信じて、さあ、あなたもチャレンジ！

『MAMOR』は「日本の防衛のこと、もっと知りたい！」というキャッチコピーのもと、これからも自衛隊ファンに限らず、老若男女あらゆる世代の方に気軽に国防を学び、楽しんでいただける媒体を目指してまいります。

【書誌情報】

『MAMOR 2026年6月号 vol.232』

定価：780円（本体709円）

発売日：2026年4月21日（火）

※地域によって販売日はことなります。

購入サイト

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・楽天ブックス

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