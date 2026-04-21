【好評につきアーカイブ配信決定｜無料ウェビナー2026.4.24】【まるわかり！契約実務】 Vol.1 業務委託契約書｜Authense法律事務所

Authense法律事務所申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9386/

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

このたび、ご好評につき、昨年の8月に開催したウェビナーシリーズ「まるわかり！契約実務」第1回のアーカイブ配信を実施することをお知らせします。

※2025年8月27日に配信しました同ウェビナーのアーカイブ配信となります。再配信となりますため、ウェビナー内での質疑応答はございません。

業務委託契約のリスクを正しく理解し、適切な契約設計で企業リスクを最小化

働き方改革やDXの進展により、業務委託によるアウトソーシングサービスが急速に拡大の波を見せています。その分、要となる業務委託契約の内容も多彩になり、契約設計を誤れば重大な法的リスクを招く可能性があります。

特に近年は、偽装請負や偽装派遣に対して、監督官庁の監視の目がこれまで以上に厳しく注がれています。派遣法、下請法、フリーランス保護法など、ありうる法的規制の全体像を把握し、自社の取引が規制対象に該当しないか、判断の上で契約内容を設計・確認することが重要です。

本ウェビナーでは、業務委託契約に関する基本的な考え方と法的リスクを整理し、トラブルになりやすい場面の具体的な事例や対策を詳しく解説しています。委託内容の特定方法、契約期間や途中解約の設計、損害賠償の制限、契約不適合責任など、実務で頻繁に問題となるポイントを、豊富な事例とともにお伝えしています。

登壇は、企業及び取引の実情を踏まえた現場志向のリーガルチェックで高い信頼を得ている江藤 朝樹弁護士。企業法務の現場で培った経験をもとに、単なる法的知識の説明にとどまらず、実際の契約書作成や交渉で活用できる実践的なノウハウを提供しています。

業務委託契約を適切に設計し、企業のビジネスリスクを最小化したい方や、安心してアウトソーシングを活用できる体制を構築したい方におすすめの内容です。

ライブ配信を見逃した方はもちろん、内容を改めて確認したい方も、ぜひこの機会にアーカイブ配信をご活用ください。

※2025年8月27日に配信しました同ウェビナーのアーカイブ再配信となりますため、ウェビナー内での質疑応答はございません。

【ウェビナータイトル】

【好評につき再配信】

【まるわかり！契約実務】 Vol.1 業務委託契約書

【開催日時】2026年4月24日（金）12:00~13:00

【会場】オンライン（Zoomウェビナー）



【参加費用】無料

申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9386/

【ウェビナー内容】

1. 業務委託契約の基礎と法的性質

2. 業務委託契約のチェックポイント

契約内容自体に関する法的規制、契約内容の妥当性

3. トラブル予防のための契約条項設計と具体例

委託内容・契約期間・損害賠償・契約不適合責任・その他

【こんな方におすすめ】

・業務委託契約の法的リスクを体系的に理解したい法務・契約実務担当者

・偽装請負や下請法違反のリスクを回避したい企業の管理職

・フリーランスや外部業者との契約で注意点を把握したい方

・業務委託契約書の作成・レビュー業務に携わる実務担当者

・アウトソーシング活用を検討している経営陣・事業責任者

・契約交渉で適切な条項設計を行いたい法務・調達部門の方

【登壇者】

弁護士 江藤 朝樹（第二東京弁護士会所属） https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_eto/

東京都立大学理学部化学科卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。民事事件から刑事事件まで様々な類型の事件に積極的に取り組み、実績を積む。現在は、家事事件や一般民事事件を中心に、企業法務まで幅広く取り扱う。訴訟（裁判）の経験も多く、法廷弁護を得意とする。法的な知見だけでなく、顧問先企業のビジネススキームやマーケットにも精通することで専門性を高めるとともに、些細なことでも気軽に相談できる弁護士としての在り方を目指している。

ウェビナーシリーズ「まるわかり！契約実務」とは？

「まるわかり！契約実務」は、企業の契約実務を担当するすべての皆様に向けて、契約実務の「今、知りたい」に応える実践的なセミナーシリーズです。

単なる法的知識の羅列ではなく、実践的なチェックポイント解説から法的規制、トラブル対応まで、現場で直面する課題に即した事例や解決策をお伝えします。豊富な実務経験を持つ弁護士が講師を務め、明日からの実務に直結する学びの場をご用意しています。

契約実務の「なぜ？」「どうして？」を「なるほど！」に変える、それが「まるわかり！契約実務」シリーズです。

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソースサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

今日の「感情前線」を公式Xで配信中

天気予報を見るように、その日の社会の感情をチェックする。

ニュースをAIが分析し、今日の社会感情を地図上に可視化した「感情前線」を、

各ニュースに紐づく社会感情とともに、公式Xで配信しています。

Xでの配信はこちら：https://x.com/Authense_LIFE

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は392名。Authense法律事務所は、弁護士97名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢311名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東京証券所プライム市場に上場する企業へと成長するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：311名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

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