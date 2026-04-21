日本CEO協会、キャナルAIと連携しAI実務活用に関する「AI実務ラボ」を定期開催--第1回テーマは「採用×AI」

一般社団法人日本CEO協会

この度、AIと人を循環させ、意思をもつ全ての人が『人らしく』経営にチャレンジできる社会実現を目指す一般社団法人日本CEO協会（本社:京都市、代表:田中千穂、以下「日本CEO協会」）は、株式会社キャナルAI（本社:大阪市、代表:中村陸海）と連携し、現場の実務に直結するAI活用を学ぶ企画シリーズを2026年4月より定期開催いたします。

「AI実務ラボ」とは

「どうすればAIを自社の仕事に使えるか」--そのリアルな答えを、毎回テーマを変えながら届けていく実験室（ラボ）です。理論や概念の話ではなく、経営・営業・人事・バックオフィスなど現場の業務に落とし込んだ実例を中心に構成します。

大企業だけでなく中小企業・スタートアップの経営者や現場担当者が「明日から使おう」と思える内容を目指します。AIを導入するかどうかの議論より、すでに現場で活用している人たちのリアルな声と実例を共有することで、一歩踏み出すきっかけを提供します。

第1回テーマ：採用×AI

記念すべき第1回のテーマは「採用×AI」。面接評価の属人化、採用工数の増大、MVVに合った人材の見極めなど、採用現場の課題に対し、AIをどう活用できるかを実務目線でお伝えします。

経営者・人事担当者はもちろん、これから組織づくりに取り組む創業期の方にも有益な内容です。

連携について

今回連携する株式会社キャナルAIは、中小企業のAI活用を総合支援するAIコンサルティング企業です。実践型AI研修・月額AI顧問・組織開発によるAIリテラシー向上と、業務データを活用した「次世代型バーチャルバックオフィス」の2軸で、年間を通じた伴走支援を行っています。実務に根ざした知見を持つ同社との連携を通じて、現場で本当に使えるAI活用の事例を継続的に発信してまいります。

お申し込みは、下記Peatixページより受け付けておりますので、ぜひご参加ください。

https://peatix.com/event/4928027/view

【第1回開催概要】

日時：2026年4月27日（月）18:30～20:30（受付18:15）

申込締切：2026年4月25日 17:00

会場：Blooming Kitchen (Blooming Camp内）

住所：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F さくらインターネット株式会社

定員：20名

参加費：1,000円（交流会費）

※ワンドリンク制のため、受付にてドリンクチケットをお渡しいたします。

申込ページ（Peatix）：https://peatix.com/event/4928027/view

【日本CEO協会について】

AIの活用を促進し、誰もが経営や社長業にチャレンジしやすい社会環境に貢献できるようAIコラボコミュニティ、AI Recruit Labo、AI Innovator Summitのイベントを企画開催するとともに、経営研修、アントレプレナー研修などの教育事業を展開しています。

・法人概要

商号：一般社団法人日本 CEO 協会

・代表者：代表理事 田中 千穂

・住所：〒607-8002 京都市山科区安朱東谷1-5

・〒530-0011 大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 JAMBASE 北館9階

・設立：2019 年 3 月

・事業内容：AIイノベーターサミット、AIコラボコミュニティ、AI推進、経営者育成研修プログラム、セミナー・イベント企画運営、CEO オーディション、 CEO意思決定ゲーム、子供向け起業家教育(アントレプレナーシップ)、ビジネスモデルコンテスト、中小企業庁起業家教育の協力事業者

URL：https://jceoa.org/

【株式会社キャナルAIについて】

▪️会社概要

中小企業のAI活用を総合支援するAIコンサルティング企業です。

実践型AI研修・月額AI顧問・組織開発でAIリテラシーを底上げする「AI導入コンサルティング」をしています。

URL：https://canal-ai.com/

【中村陸海 代表取締役】

株式会社キャナルAI代表。企業の業務やデータを横断的に活用し、AIを経営に組み込む「AI経営」の実現を目指している。現在は企業内のデータ整備や業務プロセスの見直しを進めながら、AI導入の支援を行い、経営判断や業務改善にAIを活用できる組織づくりを推進。日本企業の生産性向上と競争力強化に貢献することを目指している。

本プレスリリースに関するお問い合わせやご参加のお申し込みにつきましては、一般社団法人日本CEO協会の公式LINE（https://lin.ee/scZsLMe）までお気軽にご連絡ください。

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。