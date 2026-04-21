沖縄・古宇利島で“一生に一度”を演出　1日1組限定のプロポーズ宿泊プランを4月より予約開始

合同会社 One Suite

合同会社One Suite（本社：沖縄県今帰仁村／代表社員：貝塚志朗）が沖縄本島北部にある古宇利島にて運営するホテル「One Suite THE TERRACE（ワンスイート ザ・テラス：今帰仁村古宇利）」は、2026年4月より、1日1組限定のプロポーズ専用宿泊プランの予約受付を開始いたしました。

本プランは、「一生に一度の瞬間を、最高の形で残す」ことを目的に設計された、完全オーダーメイド型のプロポーズ体験プランです。

■1日1組限定、“想いを伝える”ための特別プラン

本プランは、1日1組・2名様限定で提供される特別プランです。

静寂に包まれた古宇利島のロケーションの中で、

周囲を気にせず、お二人だけの時間をお過ごしいただけます。

■選べる2つのプロポーズ演出

お客様の理想のプロポーズに合わせて、以下の演出をお選びいただけます。

花束イメージダズンローズ＆スパークリングワイン

12本のバラ（ダズンローズ）には「あなたと一生を共にしたい」という意味が込められています。 スパークリングワインのフルボトルとともに、プロポーズの瞬間を華やかに演出します。

記念フォトイメージ記念フォト撮影

プロポーズの“その瞬間”は一度きり。だからこそ、何年後も思い出せるかたちで残します。

記念フォトイメージ記念フォトイメージ

※両方の演出をご希望の場合は、追加料金にて対応可能

■“プロポーズを成功させるための環境”を提供

本プランでは、演出だけでなく、ロケーション・空間・サポート体制を含めてプロポーズを設計しています。

・全室オーシャンビューの客室

・古宇利島の静かな自然環境

・事前打ち合わせによる演出サポート

ホテルスタッフが事前にヒアリングを行い、お客様のイメージに合わせたプロポーズをサポートいたします。

■背景｜“体験価値”としてのプロポーズ需要の高まり

近年、宿泊とセットで特別な体験を提供する「記念日特化型プラン」へのニーズが高まっています。

One Suiteでは、こうしたニーズに応える形で、単なる宿泊ではなく「人生の節目を演出する滞在」の提供を強化しています。

One Suite THE TERRACE について

One Suite THE TERRACE は、2019年4月に開業した、沖縄県・古宇利島の美しい海を望むリゾートヴィラです。全室独立型の客室は高いプライベート性を備え、喧騒から離れた島時間をゆったりと満喫できる空間設計となっています。

家族旅行はもちろん、カップルやご夫婦での記念日ステイ、ご友人同士でのご滞在など、多様なシーンに寄り添うリゾートステイを提供しています。

【One Suite THE TERRACE（ワンスイート ザ・テラス）】

所在地：沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利281

電話：0980-51-5020

メール：theterrace@onesuite.jp

公式サイト：https://onesuite.theterrace.jp/