東京・京橋にて5月26日、軸受設計計算ソフト「MESYS」ユーザ会を開催

ニュートンワークス株式会社

ニュートンワークス株式会社（本社：東京都中央区）は、2026年5月26日（火）東京・京橋にあるビジョンセンター東京において、MESYS AG社(本社: スイス・チューリッヒ) が開発する転がり軸受設計計算ソフトウェア「MESYS Software」のユーザ会MESYS Software User Meetingを開催します。スイス・チューリッヒより、MESYS AG の創業者兼代表のMarkus Raabe（マルクス・ラーベ）氏が来日し講演します。また国内ユーザ様より日本精工、IHI、クボタ、関東学院大学、ニュートンワークスが講演します。

本ユーザ会の見どころ

1.開発元登壇

詳細・お申込みはこちら :https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2026/0526103436.html

スイスよりMESYS AG社 CEOが来日。EVモーターやスピンドル設計を革新する最新機能を直接解説。

2. お客様事例

日本精工（NSK）、IHI、クボタ、関東学院大学による、設計・開発活用事例。

3.ソリューション事例

ニュートンワークスからアセンブリ全体での振動・騒音（NV）対策ソリューションを紹介。

4.理論

5月27日～28日には、MESYS Softwareワークショップ(有償)も開催。

ワークショップ（有償）の詳細はこちら :https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2026/0226105317.html

開催概要

日時：2026年5月26日（火）13：00～17：30

場所：ビジョンセンター東京 京橋 （808室）

定員：60名（事前登録制）

参加費：無料

対象:日本の製造業に所属する研究開発、設計、製造、生産技術などに従事する技術者

詳細・お申込みはこちら :https://www.newtonworks.co.jp/event-seminar/2026/0526103436.html

MESYS Softwareについて

2010年にリリース以来、世界で30か国、400社以上のユーザーにご利用いただいている転がり軸受設計計算ソフトウェア「MESYS Software」です。日本においても30社を超える様々なユーザー様にご採用いただいております。

講師プロフィール

Markus Raabe（マルクス・ラーベ）氏

機械要素設計計算およびCAE分野の専門家であり、スイス・チューリッヒを拠点とする MESYS AG の創業者兼代表です。ドイツ・ブラウンシュヴァイク工科大学にて機械工学を修了後、大学研究員やソフトウェア開発に従事しました。1998年から2010年までは KISSsoft AG の開発責任者として歯車・軸・軸受の設計計算ソフト開発を主導。その後2010年に MESYS AG を設立し、ISO規格に基づく転がり軸受・シャフト解析ソフトを開発。現在、MESYSは世界30か国以上で利用されています。

ニュートンワークス株式会社

CAE（Computer Aided Engineering）を事業の核に据え、高度な技術力で製造業を支える独立系エンジニアリングソリューションプロバイダーです。転がり軸受設計計算ツール「MESYS」をはじめとするCAEソフトウェアの販売と、実務適用を前提とした技術コンサルティングを提供しています。ツール導入支援に加え、モデル構築、軸受特性を考慮した振動・NV検討、設計判断につなげる技術構築の支援まで一貫してお客様をサポートします。

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートンワークス株式会社

マーケティンググループ

電話番号：03-3535-2631

メール：info@newtonworks.co.jp