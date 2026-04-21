データに基づく最適配置とキャリア自律を推進するため、兵庫県がタレントマネジメントシステム「タレントパレット」を導入

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉 証券コード：4071）は、データに基づく人材活用や人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの大手・エンタープライズ企業や自治体をはじめとする官公庁で導入が進むシェアNo.1（*）のタレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」を兵庫県（知事：斎藤 元彦）に導入されたことをお知らせします。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

■データに基づく人材の最適配置とキャリア自律を推進するため導入決定

兵庫県では、「誰もが希望を持って生きられる一人ひとりの可能性が広がる『躍動する兵庫』」の実現に向け、採用、育成、配置、評価・処遇といった人事施策全般に関する基本的な方向性を定める「兵庫県人材マネジメント方針」を策定し、すべての職員が共有すべき価値観と行動指針を定めた「HYOGO’S WAY」を掲げ、組織能力を最大化させるための施策に取り組まれています。

その重点施策の一つとして「職員のキャリアビジョンを踏まえた人事異動等の推進」を掲げる中、約7,000名の大規模組織において、人事評価や職員からの申告情報等の人材データがシステム上で一元化されておらず、業務効率に課題がありました。また、配置検討にあたっては、担当者の経験則への依存度も高い状態にありました。

これらの課題を解決し、データに基づく人材の最適配置とキャリア自律を推進するため、採用・育成・配置・評価といった人事施策をワンプラットフォームで実現できる「タレントパレット」の導入を決定いただきました。

■AIを活用した最適配置とキャリア自律支援で、高品質な行政サービスを実現へ

「タレントパレット」の導入により、これまで散在していた職員の資格や業務スキル、研修履歴、キャリアビジョンなどの情報の一元化が可能になります。このデータ基盤を活用し、弊社のコンサルティングを通じて、「資格などのスキル」や「業務における経験」の定義を行い、職員のスキル・経験等のデータに基づいた効果的な人材配置を実現します。

これにより、人口規模や特性が大きく異なる広大な県域において、部門や地域を跨ぐ複雑な条件の下でも、全階層から最適な候補者を迅速かつ的確に抽出できるようになります。組織全体のパフォーマンス最大化に向け、属人的な作業からの脱却・本質的な人事施策の推進と、職員一人ひとりのキャリアビジョンや適性を踏まえた研修コンテンツのレコメンドによる自律的なキャリア形成の推進につなげられます。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能を兼ね備えたオールインワン型のタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

2026年2月より、官公庁における人事業務の効率化と人事戦略の推進に向け、「Talent Palette Government Edition」の提供を開始しました。紙やExcelによる煩雑な管理をシステム化し、データ分析に基づく納得感のある人事評価、AIを活用した戦略的な人材配置、採用のミスマッチ防止など、一気通貫でサポートします。

また、タレントマネジメントシステムとして初めて政府のセキュリティ評価制度「ISMAP-LIU」に登録されており、LGWAN（総合行政ネットワーク）からのアクセスにも対応しています。これにより、機密性の高い人事情報を閉域ネットワーク内で安全に管理・活用でき、官公庁の人事DX推進と組織運営の最適化に貢献します。

＜タレントパレット導入企業様からのお声＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている。

※出典：ITreview（2026年4月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。