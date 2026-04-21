クズ夫を捨てて、幸せな結婚をします「元夫の宿敵と結婚します」4/21（火）より独占配信スタート

株式会社カカオピッコマ

・クズ夫を捨てて、幸せな結婚をします

・元夫の宿敵と繰り広げる恋愛ストーリー

・「元夫の宿敵と結婚します」作品ページ：https://piccoma.com/web/product/186114

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎新作「元夫の宿敵と結婚します」（原作：Chengxiaocheng/nanzewenhua／作画：stellar studio／出版社：Kuaikan Comics）の独占配信を2026年4月21日（火）より開始いたします。

安元家の令嬢・安元佳暖は初恋が叶い、成宮眞言と結婚に至った。

しかし結婚後、姑と小姑からはいびられ、夫の眞言からは佳暖のいとこ・安元翔子と結婚前から浮気されたあげく、刺し殺されてしまう――。

失意のまま死んだかと思われたが、気がつくと佳暖は10年前の結婚式前月にタイムリープしていて、

眞言のライバル・葉山景と出会う。

佳暖は前世の結婚式当日、景から電話で君を奪いに行くと言われたことを思い出す。

眞言一家も翔子一家も、今世は絶対に許さない。佳暖は復讐を決意し、景に協力を持ちかけた。

一方、遊び人と評されながら実は女性経験ゼロの景は、すっかり佳暖に惹かれてしまい…

二人の協力関係、一体どうなる？

（C）Chengxiaocheng/nanzewenhua・stellar studio/Kuaikan Comics,piccoma「元夫の宿敵と結婚します」

原作：Chengxiaocheng/nanzewenhua

作画：stellar studio

安元家の令嬢・安元佳暖は初恋が叶い、成宮眞言と結婚に至った。

しかし結婚後、姑と小姑からはいびられ、夫の眞言からは佳暖のいとこ・安元翔子と結婚前から浮気されたあげく、刺し殺されてしまう――。

失意のまま死んだかと思われたが、気がつくと佳暖は10年前の結婚式前月にタイムリープしていて、眞言のライバル・葉山景と出会う。佳暖は前世の結婚式当日、景から電話で君を奪いに行くと言われたことを思い出す。

眞言一家も翔子一家も、今世は絶対に許さない。佳暖は復讐を決意し、景に協力を持ちかけた。一方、遊び人と評されながら実は女性経験ゼロの景は、すっかり佳暖に惹かれてしまい…二人の協力関係、一体どうなる？

「初回20話一挙公開／毎週火曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/186114

Kuaikan Comicsについて

会社名：Beijing Kuaikan Dimensional Information

代表名：Chen Anni （陈安妮）

所在地：CN / Area G, 2nd Floor, East Area, Poly Plaza, No. 66 Xiangbin Road, Chaoyang District, Beijing, China

代表作紹介：ピッコマで独占配信中の『唯一無二のネクロマンサー』、『ふりだしから始まる覚醒者』など、人気SMARTOONを手がける中国のマンガプラットフォーム

Kuaikan Comics（快看漫画）は、2014年に設立され、中国で最大級のカラータテヨミ漫画プラットフォームです。

オリジナル作品の制作だけでなく、海外のウェブトゥーン作品の配信にも力を入れています。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

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