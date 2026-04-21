食で巡るイタリアの旅：GWに日本初「STREET FOOD ITALIANO FESTIVAL」を日本初開催！

イータリー・アジア・パシフィック株式会社

イータリー・アジア・パシフィック株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：水谷天郎）は、イタリア各地の料理を知っていただくため、イータリーのレストランにおいて「STREET FOOD ITALIANO FESTIVAL」を開催いたします。このイベントでは、北はピエモンテ州、南はシチリア州まで、地元の人々の日常的に味わっている料理を再現し、B級グルメをユーザー様に堪能していただける機会をご提供いたします。

レストラン「LA PASTA e LA PIZZA」では、イタリア・ストリート・フードプレート「PIATTO DI STREET FOOD ITALIANO」を税込2,980円でご用意しております。このプレートには、エミリア・ロマーニャ州のピアディーナ、アブルッツォ州のアッロスティッチーニ（羊の串焼き）、ピエモンテ州のグリッシーニと生ハム、シチリア州のアランチーニ（3個）などが含まれています。また、シチリア風ライスコロッケ「アランチーニ」は税込1,580円で、たっぷりのトマトソースと共にお楽しみいただけます。

さらに、銀座店、丸の内店、原宿店などで、ジェラートを使用した「GELATO TOUR IN ITALIA」や、特別なワインと共に楽しめるセットメニューもご用意しております。

詳細については当社公式ウェブサイトをご覧ください。

このように、「食で巡るイタリアの旅」をテーマにした多彩なメニューを通じて、ユーザー様に特別な体験をお届けいたします。

レストラン LA PASTA e LA PIZZA

イタリア・ストリート・フードプレート

PIATTO DI STREET FOOD ITALIANO

\2,980（税込）

ピアディーナ（エミリア・ロマーニャ州)、アッロスティッチーニ - 羊の串焼き（アブルッツォ州）、グリッシーニ＆生ハム（ピエモンテ州）、アランチーノ（シチリア州）

アランチーニ（3個）

ARANCINI

\1,580（税込）

シチリア風ライスコロッケ。

しっかりとトマトソースを絡めてお召し上がりください。

パターテ・クロッカンテ

PATATA CROCCANTE EATALY

\1,100（税込）

蒸したじゃがいもをちぎって香ばしく揚げたオリジナルポテトフライ。アンチョビ入りのマヨネーズが癖になる美味しさ。

カンノーロ・サラート

CANNOLO SALATO

\780/本（税込）

シチリアを代表する伝統菓子カンノーロにサラート(塩味)のクリームをたっぷりつめたお酒にもあう一品です。2種類の味からお選びください。

１.モルタデッラ ＆ ピスタチオ ２.パルミジャーノレッジャーノDOP ＆ バルサミコ

詳細はこちら(https://eataly.co.jp/blogs/news/2026042302)をご参照ください。

CAFE & COUNTER

カンノーロ・サラート ドリンクセット

CANNOLO SALATO & DRINK SET

\1,600（税込）

カンノーリ サラート（1本）とドリンクのセット。ドリンクは当社指定のカクテルやワインとお楽しみください。

■ご提供店舗：銀座店 LA PIAZZETTA、丸の内店、原宿店

ジェラートで巡るイタリア

GELATO TOUR IN ITALIA

【左】コッペッタ・トリノ \1,100（税込）

（ジャンドゥーヤ、ヴァニラ＋パンナ）

【中】コッペッタ・フィレンツェ \1,000（税込）

（フィオル・ディ・ラッテ、フラーゴラ＋パンナ）

【右】コッペッタ・パレルモ \1,100（税込）

（ピスタチオ、ブラッドオレンジ＋パンナ）

■ご提供店舗：銀座店、丸の内店、日本橋店、原宿店

MARKET：イタリア周遊パスタセット \3,280（税込）

ゴールデンウィークはご自宅でパスタ料理にトライしませんか？

ピエモンテ州、リグーリア州、トスカーナ州、シチリア州の4つの州からご自宅でも簡単に美味しく作れる初夏にふさわしいパスタ料理のレシピとパスタ、ソースをセットにしてトートバッグ入りにて販売いたします。

Piemonte : ポルチーニ入りトマトソースのタリオリーニ

■内容

・ミケーリス／タリオリーニ たまご 500g

・リオルフィ／スーゴ フンギ ポルチーニ

・EATALY エコバッグ MADE IN ITALY

■おすすめのワイン

トラヴァリーニ／ガッティナーラ

Liguria : トロフィエ・アル・ペスト

■内容

・アルタ・ヴァッレ・スクリヴィア／トロフィエッテ 500G

・ロイ／ペストリグレ 90G

・EATALY エコバッグ MADE IN ITALY

■おすすめのワイン

ルナエ／“エチケッタ・グリージャ” コッリ・ディ・ルーニ・ヴェルメンティーノ

Toscana : パッパルデッレ・アル・ラグー

■内容

・アルフィエーリ／パッパルデッレ 250G

・プルノット／ポルパフレスキッシマ 340G

・EATALY エコバッグ MADE IN ITALY

■おすすめのワイン

フレスコバルディ／ニポッツァーノ・リゼルヴァ

Sicilia : ブジアーテ・アル・スーゴ・ディ・アリーチ

■内容

・パスタ・アリカ／ブジアーテ 500G

・セグレティディシチリア／スーゴ アリーチ フィノキエット 290G

・EATALY エコバッグ MADE IN ITALY

■おすすめのワイン

プラネタ／ラ・セグレタ・ビアンコ

詳細はこちら(https://eataly.co.jp/blogs/news/2026042301)をご参照ください。

販売店一覧

イータリー銀座店(https://eataly.co.jp/pages/store-eataly-ginza)

東京都渋谷区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F 電話：03-6280-6581

イータリー丸の内店(https://eataly.co.jp/pages/store-eataly-marunouchi)

東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅B1 電話：03-3217-7070

イータリー日本橋店(https://eataly.co.jp/pages/store-eataly-nihonbashi)

東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越新館B1 電話：03-3527-9660

イータリー原宿店(https://eataly.co.jp/pages/store-eataly-harajuku)

東京都渋谷区神宮前1丁目14-30 ウィズ原宿 3F 電話：03-6432-9080

イータリー湘南店(https://eataly.co.jp/pages/store-eataly-shonan)

神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3-1 テラスモール湘南 湘南ヴィレッジ 1F 電話：0466-52-4140

イータリーについて

Eataly（イータリー）は、卓越したイタリア料理とワインの世界的な存在感を高めることに尽力している特徴的なブランドです。高品質なイタリア製品の流通とプロモーションに従事し、商品の生産、販売、ケータリング、教育をシームレスに提供します。唯一無二の国際的なイタリア食材の小売企業として知られるEatalyは、イタリア料理の芸術性の象徴であり、より広い意味ではメイド・イン・イタリーの本質でもあります。2023年以来、欧州の大手独立系投資会社であるInvestindustrialがEatalyグループの株式の52%を保有しています。Eatalyは現在、5,000人以上の従業員を擁し、世界16カ国の60以上の拠点で事業を展開しています。その中には、イタリア、アメリカ、カナダ、アラブ首長国連邦、日本、ドイツ、イギリス、フランス、スウェーデン、トルコ、韓国、サウジアラビアなどが含まれます。Eatalyは積極的な拡大計画を実行しており、引き続き世界の主要都市に新たな店舗を出店する予定です。日本では、旗艦店である銀座のほか、湘南、原宿、丸の内、日本橋にも店舗を展開しています。

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