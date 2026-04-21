お米から生まれた、食べる美容ケア。国産米ぬかを100%使い切る和歌山の築野食品工業がViOマルシェ（代官山）に登場、新商品2点を披露

築野食品工業株式会社



築野食品工業株式会社（本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ）は、株式会社スタイルスが運営するイベント「ViOマルシェVol.10」に出展いたします。今回は、機能性表示食品「肌にうれしいこめ油」とイノシトール配合タブレット「まるいの」の新商品2点を披露。国産こめ油各種、米ぬか石鹸の販売のほか、トークショーに登壇いたします。

開催概要 ViOマルシェVol.10

健康や環境・社会課題に関心の高い30～50代の女性・ママ世代と、こだわりの商品を手がける事業者をつなぐマルシェです。製造・販売者から直接話を聞きながら、お試し・試食を通じた「納得感のあるお買い物」を体験することができます。

日時：4月24日(金)11：00～18：00 （11:00～12:00はご招待者様のみ/メディア取材可)

4月25日(土)10：00～17：00 （15:00よりトークショーに登壇）

入場料：無料

場所：GARAGE 代官山（東京都目黒区中目黒1-3-12アーバンリゾート代官山1-2F）

主催：株式会社スタイルス

■ トークショー「食と美のコラボレーション」

国産カモミールの力を肌へ届ける「華密恋」と、米ぬかを余すことなく活かす「築野食品工業」が真の美しさへの向き合い方を語ります。

【テーマ】私たちが目指す、真の美しさとは ～植物と米ぬかが導いた、私たちの着地点～

【日 時】4月25日（土）15時～（約20分） 参加：無料

【登壇者】

株式会社SouGo 代表取締役社長 北条裕子 氏

一般社団法人Minerals 代表 河西景翔 氏

築野食品工業株式会社 取締役 築野靖子

新商品2点のご紹介

１. 機能性表示食品「肌にうれしいこめ油」（届出番号：J1247）

毎日の料理に使うこめ油が、美容ケアになる。

「肌にうれしいこめ油」は、玄米由来の成分γ-オリザノール（機能性関与成分）を含む機能性表示食品です。炒めもの・揚げもの・ドレッシングなど、普段の調理にそのままお使いいただけます。

肌にうれしいこめ油 :https://shop.tsuno.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=hadaniureshi-komeabura-500g-1

２. イノシトール配合タブレット「まるいの」

「まるいの」は、米ぬかに豊富に含まれる成分・イノシトールを高配合したタブレットです。米ぬか由来のイノシトールを手軽に摂取できる形にしたのが「まるいの」です。米ぬか研究で培った知見を活かした、築野食品工業ならではの一品です。

まるいの :https://shop.tsuno.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=supplement-maruino

SNSフォローで「まるいの」サンプルプレゼント実施

会場にて築野食品工業の公式SNSアカウントをフォローいただいた方に、「まるいの（3粒入）」のサンプルをプレゼントいたします。※数量限定

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当日は、以下の商品も販売いたします。

・国産こめ油紙パック600g

・逸品こめ油紙パック600g

・inahoボディーソープ

築野食品のこめ油と米ぬか由来製品

築野食品工業は長年、こめ油の原料である米ぬかの成分に着目し、研究を進めてまいりました。精米時に発生する副産物である米ぬかの成分を抽出することで、こめ油だけでなく食品、化学、医療、化粧品等の幅広い分野への高度有効利用をし、米ぬかの100%活用をしています。今後も国内の米ぬかを活用することで地球・生産者・消費者の良い循環の実現を目指していきたいと考えています。

・築野グループの事業について

https://shop.tsuno.co.jp/Page/tsuno.aspx

・SDGs推進に関しての取り組み

https://www.tsuno.co.jp/aboutus/sdgs/

【築野食品工業株式会社の事業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立： 昭和22年2月1日

代表者：代表取締役社長 築野富美

U R L ：https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ：https://shop.tsuno.co.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/tsunogroup/