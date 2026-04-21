Bluefield Energy、低圧系統用蓄電所向けアグリゲーションサービスを開始

Bluefield Energy株式会社

分散型エネルギーの発電・電力小売に立ちはだかる構造的な非効率をテクノロジーで改革するBluefield Energy株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：島田孝文 以下「Bluefield Energy」）は、このたび低圧系統用蓄電所向けアグリゲーションサービス（以下「本サービス」）を開始したことをお知らせします。

本サービスでは、低圧系統用蓄電所の開発支援・運用を検討する事業者に対し、連系の申込を含む開発支援からアグリゲーションサービスまでを一貫して提供します。また、2026年秋頃に運用開始する自社保有の低圧系統用蓄電所の開発ノウハウを生かし、アグリゲーションサービスだけでなく、機器選定から配置計画、連系の申込書類の情報などを提供・助言することで、事業者の円滑な開発をサポートします。

サービス開始の背景

再生可能エネルギーの導入拡大や電力需給の調整ニーズの高まりを背景に、蓄電所の役割は一層重要になっています。こうした中で低圧系統用蓄電所においては、開発・連系申込・機器選定・アグリゲーションといった複数の論点を並行して進める必要があり、事業者にとっては各工程を見据えた一体的な支援体制へのニーズが高まっています。

Bluefield Energyは、こうしたニーズを踏まえ低圧系統用蓄電所向け開発支援にも対応した本サービスの提供を開始しました。

サービスの概要

本サービスでは、主に以下の支援を行います。

- 低圧系統用蓄電所向けアグリゲーションサービスの提供- 連系の申込に関する支援（雛形の共有を含む）- 開発に関する各種支援- 変圧器・蓄電池・EMSなど提携メーカーの紹介と設計事例の共有- 事業化に向けたストラクチャー検討に関する支援（資金調達および投資家候補の検討を含む）

これにより低圧系統用蓄電所の事業化を検討する事業者は、開発初期から市場参入・運用までを見据えた形で、必要な準備を効率的に進めることが可能になります。

サービスの特徴

1．連携の申込から運用開始までを一貫して支援

アグリゲーションにとどまらず、連系の申込・開発支援・アグリゲーションまでを一貫して支援します。各工程を分断せずに支援することで事業者の負担軽減とスムーズな事業推進を後押しします。

2．一次調整力への早期参入と二次・三次調整力への対応

本サービスでは、まず需給調整市場における一次調整力への早期参入を見据えた支援を提供します。低圧系統用蓄電所の市場活用を進める上で初期段階から実運用を見据えた体制構築を支援します。

また、今後は2027年春を目途に、二次調整力および三次調整力への対応も予定しており、中長期的な収益性の確保さらなる市場機会拡大にも対応していきます。

3．機器選定も含めた支援が可能

変圧器・蓄電池・EMSなどについて提携メーカーの紹介も可能です。開発を進めるうえで必要となる機器や配置計画等の検討段階から相談いただくことで事業化に向けた準備をより円滑に進められます。

今後の展望

Bluefield Energyは、本サービスの提供を通じて低圧リソースの市場活用を支援し、電力系統の安定化と分散型エネルギーリソースの有効活用に貢献してまいります。

今後は、2026年秋ごろに九州における自社で開発・保有する低圧系統用蓄電所の稼働開始も予定しています。自社での開発・運用を通じて得られる知見も活かしながら、一次調整力への対応に加え、2027年春を目途とした二次調整力・三次調整力への対応も進めることで、中長期的な運用に応えられる体制を構築してまいります。

会社概要

社名：Bluefield Energy株式会社（ブルーフィールドエナジー）

代表者：代表取締役 島田 孝文

所在地：東京都港区新橋５丁目１３番５号 新橋MCVビル９階

事業内容：

電力アグリゲーション事業（太陽光・蓄電池・併設）

請求管理システム「BF Cloud」の開発・提供

再生可能エネルギー発電所及び蓄電所の開発・運用代行

URL：https://bluefieldenergy.co.jp/