株式会社LANY、「マーケティングWeek 春2026」に4月22日～24日出展！「AIに選ばれ、推奨される企業」になるための最新トレンドや成果事例をご紹介！

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を行う株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek 春2026」に出展いたします。

ChatGPTやgeminiなどのAI検索が急速に普及する中、ユーザーの検索行動は大きく変化しています。 こうした中、「自社がAIにどう紹介されているか」を把握し、適切な対策を講じることの重要性を感じ始めた企業も増えてきました。

当社ブースでは、AI検索時代の新常識「LLMO（AI検索最適化）」の最新トレンドと実践ノウハウを、成果事例とともにご紹介いたします。

1．出展概要

イベント名：マーケティングWeek 春2026

会期：2026年4月22日（水）～4月24日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南展示棟 南3ホール S17-16

参加費：無料（要・事前登録）

アクセス：

りんかい線：国際展示場駅（下車 徒歩約7分）

ゆりかもめ：東京ビッグサイト駅（下車 徒歩約3分）

2．AI検索最適化（LLMO）の最前線をご紹介

当社ブースでは、急拡大するAI検索市場における「LLMO（AI検索最適化）」の最新トレンドや実際に成果が出た事例、「AIに選ばれ、推奨される」企業になるためのヒントを具体的にお伝えします。

こんなお悩みをお持ちの方におすすめです- 「自社がAIにどう見られているのか気になる」- 「AI時代に向けてSEOやコンテンツ戦略を見直したい」- 「LLMOという言葉は聞いたが、何から始めればよいかわからない」

【全70ページのLLMOガイドブック資料を会場で無料配布！】

LLMOの基礎から実践までを体系的にまとめた全70ページの資料を、会場で無料ダウンロードいただけます。

AI検索対策の第一歩として、ぜひブース（南3ホール S17-16）へお立ち寄りください。

■ ご来場にあたっての注意事項

展示会へのご入場には「入場用バッジ」の事前登録が必要です。

完全事前登録制となっておりますので、下記フォームより必ずご登録のうえご来場ください。

入場用バッジ登録フォームはこちら

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617626910817793-RGG

※ご登録のない方はご入場いただけませんので、あらかじめご了承ください。

■ 会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援事業

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：崎田

メール：yuki.sakita@lany.co.jp

以上