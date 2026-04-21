プロモツール、小ロットからの香水OEMで企業の新規事業・ブランド施策を支援

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、香水の企画・調香・製造を一貫してサポートしたブランドが、発売後に大きな反響を呼び、実店舗のオープンやラインナップ拡大へと繋がった事例を公開いたします。当社は、これまでハードルの高かった香水開発を「小ロット・短納期」で開放し、企業の新たな収益源の創出を支援します。

香り起点の新規事業を支援し、ブランドの価値向上に寄与

香水OEM支援事例：10ml Eau de Parfum 「BOUQUET / LAC」（開発・製造：プロモツール株式会社）

近年、ブランド価値向上の手段として“香り”を取り入れる企業が増えています。香りは、商品・空間・コミュニケーションを横断してブランド体験を強化できるタッチポイントであり、企業にとって新たな価値創造の機会となっています。



当社が開発を支援したクライアント様の香水は、2024年の発売後、SNSや口コミで話題となり、香りの世界観に共感するファンが増加しました。その反響を受け、ブランド側は今春新しい店舗をオープンし、さらに「より多くの方に手軽に試していただきたい」というご要望から、10mlのミニサイズ香水や、香りを楽しめる関連グッズの展開を広げています。

今回支援したクライアント様「シュマン。路という名のフレグランス」の店舗情報はこちらから（インスタグラム）：

https://www.instagram.com/chemin__parfumee/

在庫リスクを最小限に抑え、スピード感のある市場投入を実現

一般的に香水開発は数千個単位の大きなロットが必要とされ、新規事業としてはリスクが高い領域でした。

当社は自社工場の柔軟な生産体制により、「まずは１00本から試したい」「限定イベントに合わせて3ヶ月で作りたい※」といったニーズに応えます。これにより、テストマーケティングとしての販売や、ブランドの世界観を伝える高付加価値なノベルティ開発が、低予算かつ短期間で実現可能です。

※香りや瓶、箱の形状によって異なります。

香りの専門家が伴走し、安全で高品質な香りでブランドの世界観を再現

当社の調香師は、ブランドが伝えたい世界観や顧客体験を丁寧にヒアリングし、香りをデザインします。香りの方向性決定から試作、成分分析、安全性確認までを一貫して行うことで、企業が安心して香り開発に取り組める体制を整えています。

香りを起点とした企業の新規事業・ブランド施策も支援するパートナーへ

当社は今後も、小ロット対応や一貫した開発体制をさらに強化し、企業が香りを活用した新規事業やブランド施策をより柔軟に、低リスクで始められる環境を提供してまいります。香りを通じて企業の価値創造を支援するパートナーとして、幅広いニーズに応えてまいります。

テクノロジー×サイエンス×アート―香りのOEMなら圧倒的No.1

当社は、香りによる空間演出から関連グッズ開発までワンストップで提案できる体制を強みとしています。テクノロジー・サイエンス・アートの3つの領域を横断し、香りを立体的にデザインできる点に強みがあります。

- テクノロジー：国内屈指の「香り技術研究所」を拠点に、理系出身の高度な調香師チームが、「理想の香りが形にならない」という妥協を許さず、ブランドの個性を精密に再現します。- サイエンス：ガスクロマトグラフィーなど先端分析設備により、香料の安全性・再現性・持続性を徹底管理。- アート：理系女性調香師がチームの半数を占め、多摩美術大学出身デザイナーとともにグッズ・パッケージまで一貫デザイン。

これにより、ブランドの世界観を香りとデザインで立体的に表現し、企業・施設のブランディングをトータルで支援しています。

豊富な香料と確かな安全性

● 約4,000種類の香料（天然・合成）を独自技術で活用

● 市場トレンドや施設の世界観に応じたオリジナルの香り・フレグランスの開発が可能

● IFRA/RIFMの厳格な基準に沿った安全性の高い香料を使用

当社『香り技術研究所』の調香チームが、香りの選定から製品化まで一貫して担当することで、高品質・安全・再現性に優れたOEM製品を提供しています。

香水のオーダー概要（35万円～、オリジナル箱や瓶を作る場合は別途）

フルオーダーメイド高級フレグランスは、数々の一流企業のオリジナルの香りを手掛けた調香師が直接お客様と対話して調香を手掛けます。ブランドイメージや香りを使用するシーンなどについてお話しを伺い、これらに基づいて調香師が香りをデザインします。厳選された最高品質の原料を使用し、お客様のイメージを再現する香りを創り上げます。

作成までの流れ

- 相談とデザイン：調香師がお客様の好みや希望を詳しくヒアリング。

- 調香と試作：ヒアリング内容に基づき、数種類の試作品を制作。

- 最終調整と納品：お客様のフィードバックを反映し、再調香。再度、数種類の香りを制作し、最終製品を完成させます。

※目安期間：3カ月～

【香水OEMオーダー概要】

費用目安：35万円～（調香のみ）これに製造費＋瓶代＋箱代＋ラベル代＋※資材仕様により変動

最小ロット：100本～（要相談）

製作期間：最短3ヶ月～

対応範囲：香水、練り香水、ロールオン等

「何から始めたらいいか分からない」という段階でも、プロの調香師と営業担当がコンセプト段階から壁打ち相手として伴走します。香りの専門知識がなくても、ブランドの想いさえあれば製品化までスムーズに進めることが可能です。お気軽にお問合せください。

まずは自社ブランドで可能か相談してみる :https://www.promotool.jp/contact/

プロモツールのオーダーメイド高級フレグランスについてのお問い合わせ先

担当：営業担当 松岡

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問合せ：https://www.promotool.jp/contact/

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/