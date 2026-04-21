国際的なセキュリティコンテストで活躍するハッカーが提供するセキュリティサービス ー 全体像と参考価格をまとめたカタログを無料公開 ー

株式会社リチェルカセキュリティ

株式会社リチェルカセキュリティは、提供サービスの整理・体系化を行い、サービスメニューを刷新しました。 これまで個別に提供してきた実績をもとに、脆弱性診断やペネトレーションテスト、伴走支援、研究開発などを一貫したサービスとして再構成しています。

あわせて、全サービスをまとめたサービスカタログも公開し、参考価格や提供内容を確認いただけるようにしました。

サービスメニュー刷新の背景と概要

サービスカタログのダウンロードはこちら :https://webforms.pipedrive.com/f/63fn5MS2kYzLGAT2k7v13ln37aDkryYFRtxQWREggyWHQQlzVouKspZspkg844l3yj

DEFCON CTFファイナリストや、国内外の研究機関でセキュリティ技術の研究開発に取り組んできたメンバーが在籍する株式会社リチェルカセキュリティは、提供サービスの整理・体系化を行い、サービスメニューを刷新いたしました。

当社はこれまで、攻撃者視点に基づく高度なセキュリティ技術を強みに、脆弱性診断やペネトレーションテスト、コンサルティング、研究開発などのサービスを提供してきました。

こうした提供実績と技術的知見の蓄積をもとに、各サービスの位置づけや関係性を整理し、より分かりやすい形で提示するため、今回のサービスメニュー刷新に至りました。

また、本刷新にあわせて、サービス内容を体系的にまとめた「サービスカタログ」も公開しております。

サービスカタログの特徴

1. 全サービスを網羅的に掲載

脆弱性診断、ペネトレーションテスト、伴走支援、研究開発まで、当社の提供サービスを一冊に集約しています。

2. 参考価格・期間を掲載

実務に即した参考価格と期間を掲載しており、導入検討段階での検討材料としてご活用いただけます。

3. 研究開発・内製化の取り組みを紹介

当社の技術力の源泉となる研究開発や、ツールの内製化といった取り組みについても紹介しています。

ダウンロード方法

本サービスカタログは、以下の方法でダウンロードいただけます。

今後の展望

- 当社Webサイトトップページ(https://ricsec.co.jp/)「サービス一覧資料」より入手- 以下のボタンから直接ダウンロード(https://webforms.pipedrive.com/f/63fn5MS2kYzLGAT2k7v13ln37aDkryYFRtxQWREggyWHQQlzVouKspZspkg844l3yj)サービスカタログのダウンロードはこちら :https://webforms.pipedrive.com/f/63fn5MS2kYzLGAT2k7v13ln37aDkryYFRtxQWREggyWHQQlzVouKspZspkg844l3yj

当社は今後も、研究開発を基盤とした高度なセキュリティ技術の提供と、企業の内製化支援を通じて、日本全体のセキュリティレベル向上に貢献してまいります。

会社情報

リチェルカセキュリティは、オフェンシブセキュリティのプロフェッショナルチームです。防衛セクターを含む政府機関、フォーチュン500企業、国内外のクライアントに対するサービス提供実績を有します。当社には、ゼロデイ脆弱性の発見者、サイバーセキュリティ関連書籍の著者、海外トップスクールや大手研究機関での研究経験を有するセキュリティリサーチャー、DEFCON CTFやGoogle CTFのファイナリストらが所属しています。

会社名：株式会社リチェルカセキュリティ

所在地：〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3丁目2番14号 GLORKS水道橋5階

設立日：2019年12月4日

代表取締役社長：木村 廉

URL：https://ricsec.co.jp/

Tech Blog：https://ricercasecurity.blogspot.com/

note：https://note.com/ricsec

本件に関するお問い合わせ先

株式会社リチェルカセキュリティ

Email：contact@ricsec.co.jp