ダイソンビューティー、「Dyson Supersonic(TM) Travelヘアドライヤー」を発表

ダイソン株式会社

（本資料は、英国で2026年4月20日0時01分（中央ヨーロッパ時間）に発表されたプレスリリースの日本語抄訳です）

ダイソン（ダイソン創業者 ジェームズ ダイソン）は、Dyson Supersonic(TM)シリーズの新製品、「Dyson Supersonic(TM) Travel（ダイソン スーパーソニック トラベル）ヘアドライヤー」を発表しました。

新しいDyson Supersonic(TM) Travelヘアドライヤーは、シリーズのコアテクノロジーをそのままに、従来のモデルより32％小型化、25％軽量化*¹しているにも関わらず、パワフルさはそのまま。従来のDyson Supersonic(TM)シリーズをお使いの方にもご満足いただけるパワフルさを備えることで、お客様が求める機能性に応えつつ、熱ダメージを抑え、仕上がりの美しさを損なわない革新的なモデルに進化しました。

さらに、シリーズ初のユニバーサル電圧対応*²により、手軽な操作性とパワーを両立した本製品は、日常使いから、旅行まで、あらゆる場面で過度な熱ダメージを抑え、美しい髪を目指します。この製品を2026年4月21日（火）から、ダイソン公式オンラインストア及び、全国の家電量販店で、順次販売を開始します。

「Dyson Supersonic(TM) Travelヘアドライヤーはこれまでの製品を単に小さくしただけではありません。スタイリング性能、持ち運びやすさ、そして過度な熱ダメージから髪を守る独自技術を搭載し、再設計しました。そのこだわりを一台に凝縮し、どこにいても妥協のない美しいスタイリングを叶える革新的なプロダクトです。」

ジェームズ・ダイソン、ダイソン創業者



■ 従来モデルより32％小型化、25％軽量化*¹しながら、世界中どこでも熱ダメージのない美しい髪へ

スタイリング性能とポータビリティを兼ね備えた本製品は、従来のドライヤーより32％小型化、25％軽量化*¹しているにも関わらず、パワフルさと速乾はそのまま。ハンドバッグや機内持ち込みバッグ*³、トランクにもすっと収まるコンパクトさで、世界中どこにいても理想のスタイリングと、美しい髪をキープできます。

■ Air Multiplier(TM)テクノロジーがパワフルな風を生み出し、温度が上がり続けることなく一定に保たれるインテリジェントヒートコントロールも搭載

髪にダメージを与える主な原因のひとつが”熱”です。一般的なドライヤーは温度制御機能が不十分な場合が多く、過度な熱が直接髪に当たることで髪のタンパク質を弱らせ、長期的にダメージを蓄積させてしまいます。

取り込んだ空気を3倍に増幅して吹き出すAir Multiplier(TM)テクノロジーが精密な流体設計に基づき、風量と風速を最適化。髪全体を均一かつスピーディーに乾かします。さらにインテリジェントヒートコントロール機能により、温度が上がり続けることなく一定に保たれることで、過度な熱ダメージを防ぎます。

■ ダイソン初のユニバーサル電圧対応

世界中どこにいても、その地域の電圧に自動で対応*²。ホテルの一室でも、空港ラウンジでも、あるいは自然の中のリトリートでも。気候が変わりやすい旅先でも、いつもご自宅で使用される際と同様のパフォーマンスを発揮し、髪本来の美しさを守ります。

■ スタイリングの幅を拡げるアタッチメント

お手持ちのDyson Supersonic(TM)ヘアドライヤーやDyson Supersonic Nural(TM) Shineヘアドライヤーのアタッチメントもそのままお使いいただけます。髪質やスタイリングの目的に合わせて、デバイスを自在にカスタマイズすることで、世界中どこでも熱ダメージを抑えた、美しい理想の髪を目指します。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42335/table/197_1_7faa2ceeed48239a5e30bb0f51122fb8.jpg?v=202604211051 ]

*1 現行のDyson Supersonic(TM)ヘアドライヤーとの比較。

*2 海外で使用される場合は各国に合った変換プラグが必要です。

*3 詳しくは航空会社にご確認ください。

■製品情報については、ダイソン公式サイトをご確認ください

Dyson Supersonic(TM) Travelヘアドライヤー：

https://www.dyson.co.jp/hair-care/hair-dryers/supersonic-travel/ceramic-pink