ACHEMA２０２７エキシビター向け、説明ウェビナー開催決定！
サン・テンコンサルティング合同会社
申し込みフォーム
- ・アヘマ代表挨拶
- 世界のアヘマのイベント
- - ワールドワイドなアヘマイベントご紹介
- アヘマ２０２７イベントの全容、主旨、見どころ
- - 前回の実績 ・イベント見どころ ・会場、エリア紹介
- 出展プランご紹介
- - 新出展プランご紹介 ・既存出展プランご紹介
- ロジスティックご案内 ・出展までのタイムスケジュール
- 視察ツアーご紹介
- - ２０２７年初実施、イベント訪問ツアーご紹介（出展されない企業様向け）
- 質疑応答
Achema2027
サン・テンコンサルティング合同会社はドイツでのアヘマ２０２７開催に向け、出展企業様向け説明会ウェビナーを開催します。開催日時及び説明会の詳細は以下の通りです。
日時： ２０２６年５月１３日（水）１５：００～１６：００
場所： オンラインウェビナー（Microsoft Teamsにて）
参加費： 無料
お申込み方法： 申し込みフォームよりご登録ください。(https://qrs.ly/5lhaeoy(https://qrs.ly/5lhaeoy))
※右側のQRコードからもアクセスが可能です。
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紹介イベント
アヘマ２０２７
開催地：ドイツ フランクフルト
日時：２０２７年６月１４日（月）～６月１８日（金）
プログラム（予定）
- ・アヘマ代表挨拶
- 世界のアヘマのイベント
- - ワールドワイドなアヘマイベントご紹介
- アヘマ２０２７イベントの全容、主旨、見どころ
- - 前回の実績 ・イベント見どころ ・会場、エリア紹介
- 出展プランご紹介
- - 新出展プランご紹介 ・既存出展プランご紹介
- ロジスティックご案内 ・出展までのタイムスケジュール
- 視察ツアーご紹介
- - ２０２７年初実施、イベント訪問ツアーご紹介（出展されない企業様向け）
- 質疑応答
サン・テンコンサルティングはアヘマの公式日本事務局として、日本企業の皆様の出展を日本語でサポートしています。説明会ウェビナーでも全て日本語でご説明、ご質問へ回答いたします。出展を決められてからも疑問のある方、出展を検討されている方、アヘマへご興味をお持ちの方どなたでもお気軽にご参加ください。
Achema2027