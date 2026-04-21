ACHEMA２０２７エキシビター向け、説明ウェビナー開催決定！

サン・テンコンサルティング合同会社

サン・テンコンサルティング合同会社はドイツでのアヘマ２０２７開催に向け、出展企業様向け説明会ウェビナーを開催します。開催日時及び説明会の詳細は以下の通りです。

日時： ２０２６年５月１３日（水）１５：００～１６：００

場所： オンラインウェビナー（Microsoft Teamsにて）

参加費： 無料

お申込み方法： 申し込みフォームよりご登録ください。(https://qrs.ly/5lhaeoy(https://qrs.ly/5lhaeoy))

※右側のQRコードからもアクセスが可能です。

申し込みフォーム

紹介イベント

アヘマ２０２７

開催地：ドイツ フランクフルト

日時：２０２７年６月１４日（月）～６月１８日（金）

プログラム（予定）

- ・アヘマ代表挨拶- 世界のアヘマのイベント- - ワールドワイドなアヘマイベントご紹介- アヘマ２０２７イベントの全容、主旨、見どころ- - 前回の実績 ・イベント見どころ ・会場、エリア紹介- 出展プランご紹介- - 新出展プランご紹介 ・既存出展プランご紹介- ロジスティックご案内 ・出展までのタイムスケジュール- 視察ツアーご紹介- - ２０２７年初実施、イベント訪問ツアーご紹介（出展されない企業様向け）- 質疑応答

サン・テンコンサルティングはアヘマの公式日本事務局として、日本企業の皆様の出展を日本語でサポートしています。説明会ウェビナーでも全て日本語でご説明、ご質問へ回答いたします。出展を決められてからも疑問のある方、出展を検討されている方、アヘマへご興味をお持ちの方どなたでもお気軽にご参加ください。

Achema2027