NewsPicks主催のオンラインセミナーに、CEO長村が登壇します

株式会社EVeM

2026年5月13日に配信されるNewsPicks主催のオンラインセミナー「なぜ現場で人が育たないのか？ いま、人事が知るべき再現性ある”マネジメントの型”とは」に、EVeM CEOの長村が登壇します。本イベントは、人事部および事業部の人材育成責任者・担当者に向けて開催されるオンラインセミナーです。

長村は、これまで数多くの企業のマネジメント支援を通じて体系化してきた知見をもとに、“成果を生み続ける組織”に必要な「マネジメントの型」を解説します。

詳細は、以下のページよりご確認ください。

https://bizpremium.newspicks.com/event_seminar/20260513



今後もEVeMは、マネジメントの力を通じて個人や組織の成長を支援するとともに、産業の持続的な成長に貢献し、“ヒト”が活躍する社会の実現を目指してまいります。

株式会社EVeMについて

社名: 株式会社EVeM

代表者: 代表取締役 長村禎庸

所在地: 東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿10階1003

設立: 2020年8月

事業内容: マネジメント支援サービス、「マネジメント100の型」の提供

お問合せ先: https://emp.evem-management.com/service_2026