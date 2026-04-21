男性人気が高いユニセックス傘ブランド「monaka」から夏の外出を快適にする、遮熱とたたみやすさが特徴の機能性晴雨兼用傘2シリーズ新登場。

株式会社カムアクロス

傘の製造・販売を行う株式会社カムアクロス（本社：大阪府東大阪市／代表取締役：今中光昭）は、ユニセックス傘ブランド「monaka（モナカ）」より、晴雨兼用傘2シリーズを展開しています。

東レの高機能素材「サマーシールド(R)II」を採用し、遮光・UVカットに加えて、遮熱効果マイナス4℃を実現した「monaka サマーシールド・晴雨兼用傘」（2026年3月発売）と、形態安定糸で織り上げた特別な生地へ熱加工を施し、たたむ動作をエスコートする「monaka 形態安定・晴雨兼用傘」（2026年4月20日発売）。いずれも晴雨兼用仕様で、性別問わず使いやすいユニセックスデザインです。

monaka サマーシールド・晴雨兼用傘monaka 形態安定・晴雨兼用傘

monaka サマーシールド・晴雨兼用傘

ユニセックス／発売中（2026年3月発売）

Point1 東レ「サマーシールド(R)II」で、炎天下でも快適

遮光率100％、UVカット率100％、さらに近赤外線カット率99.9％の高い遮蔽性能を実現。

最大遮熱率67％（遮熱効果マイナス4℃）で、真夏の強い日差しの下でも快適に過ごせます。

Point2 撥水も強度も◎安心のオールシーズン仕様

撥水5級と高い撥水性を備え、突然の雨でもそのまま使用できます。

また、東レのTORAYCA(トレカ)による高性能カーボン素材の親骨を使用。耐久性にも優れており、一本で年間を通して活躍します。

Point3 ゆとりサイズで、性別問わず使いやすい

親骨60cm・8本骨の3段折りたたみ仕様。

体格を問わず安心して使えるサイズで、カラーはホワイト、ライトグレー、ネイビー、ブラックの全4色。

商品概要

monaka サマーシールド・晴雨兼用傘

・親骨：60cm／8本骨

・カラー：ホワイト、ライトグレー、ネイビー、ブラック（全4色）

・価格：8,800円（税込）

・発売日：2026年3月(発売中)

・販売場所：カムアクロスオンラインストア、楽天市場店、ファクトリーストア（本社店舗）

楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/comeacross-shop/cmo-313d/

雨でもOKな親骨60cmのワイドサイズ折りたたみでいつもカバンに入れておけるサイズ

monaka 形態安定・晴雨兼用傘

ユニセックス／2026年4月20日発売

Point1 折り目が、たたむ動作をエスコート

形態安定糸で織り上げた特別な生地を使用。生地を美しくたたんだ状態で熱加工を施すことで、折り目がしっかりと形成されます。

傘を閉じるとプリーツに沿って生地が整い、折り目に沿って畳むだけで、従来の傘よりもスムーズに収納が可能。「折りたたみ傘はたたみづらい」という日常の小さなストレスを軽減します。

Point2 遮光率100%・UVカット100%・晴雨兼用

遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+を実現。

紫外線と日差しをしっかりブロックし、撥水4級以上の性能で雨の日も安心して使用できます。

Point3 用途に合わせて選べる2タイプ展開

・手開きタイプ 親骨60cmのゆとりあるサイズで体全体をカバーし、太陽光や雨から守ります。

・自動開閉タイプ 親骨55cmでコンパクト。ワンタッチでスムーズに開閉が可能です。逆戻り防止機能付きで安全。

商品概要

monaka 形態安定・晴雨兼用傘

・手開きタイプ：親骨60cm／6本骨 5,280円（税込）

・自動開閉タイプ：親骨55cm／6本骨 5,940円（税込）

・カラー：ホワイト、グレー、ブラック（全3色）

・発売日：2026年4月20日

・販売場所：カムアクロスオンラインストア、楽天市場店、ファクトリーストア（本社店舗）

楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/comeacross-shop/cmo-401d/

https://item.rakuten.co.jp/comeacross-shop/cmo-402w/

折り目がエスコートしてスムーズに折りたためるボタンひとつで開閉し、たたみやすい自動開閉タイプ

株式会社カムアクロスについて

株式会社カムアクロスは1995年創業の傘・レイングッズメーカーです。

東大阪に本社・工房・ファクトリーストアを構え、中国・アモイに自社工場を保有。企画から製造、卸売までを一貫して手がけています。アパレル・アウトドアブランドへのOEM供給のほか、自社ブランドも展開。

メーカーを問わず傘の修理を受け付ける“業界初の取り組み”など、SDGs推進にも積極的に取り組んでいます。

自社工場で守り続ける、傘づくりの品質と信頼

多くの傘メーカーがファブレス（自社工場を持たず外部委託）の中、カムアクロスは東大阪の工房と中国・アモイの自社工場で、職人が傘づくりを続けています。

素材選定から縫製、品質管理までを一貫して行うことで、細部まで行き届いたものづくりを実現。

また、傘の修理にも対応しており、長く使い続けていただける安心感も、カムアクロスの価値だと考えています。

【会社概要】

会社名：株式会社カムアクロス

所在地：大阪府東大阪市吉田本町1丁目11番10号

代表者：代表取締役 今中 光昭

事業内容：レイングッズ・パラソル（日傘）の企画・製造・輸入・卸販売