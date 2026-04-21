男性人気が高いユニセックス傘ブランド「monaka」から夏の外出を快適にする、遮熱とたたみやすさが特徴の機能性晴雨兼用傘2シリーズ新登場。
傘の製造・販売を行う株式会社カムアクロス（本社：大阪府東大阪市／代表取締役：今中光昭）は、ユニセックス傘ブランド「monaka（モナカ）」より、晴雨兼用傘2シリーズを展開しています。
東レの高機能素材「サマーシールド(R)II」を採用し、遮光・UVカットに加えて、遮熱効果マイナス4℃を実現した「monaka サマーシールド・晴雨兼用傘」（2026年3月発売）と、形態安定糸で織り上げた特別な生地へ熱加工を施し、たたむ動作をエスコートする「monaka 形態安定・晴雨兼用傘」（2026年4月20日発売）。いずれも晴雨兼用仕様で、性別問わず使いやすいユニセックスデザインです。
monaka サマーシールド・晴雨兼用傘
monaka 形態安定・晴雨兼用傘
monaka サマーシールド・晴雨兼用傘
ユニセックス／発売中（2026年3月発売）
Point1 東レ「サマーシールド(R)II」で、炎天下でも快適
遮光率100％、UVカット率100％、さらに近赤外線カット率99.9％の高い遮蔽性能を実現。
最大遮熱率67％（遮熱効果マイナス4℃）で、真夏の強い日差しの下でも快適に過ごせます。
Point2 撥水も強度も◎安心のオールシーズン仕様
撥水5級と高い撥水性を備え、突然の雨でもそのまま使用できます。
また、東レのTORAYCA(トレカ)による高性能カーボン素材の親骨を使用。耐久性にも優れており、一本で年間を通して活躍します。
Point3 ゆとりサイズで、性別問わず使いやすい
親骨60cm・8本骨の3段折りたたみ仕様。
体格を問わず安心して使えるサイズで、カラーはホワイト、ライトグレー、ネイビー、ブラックの全4色。
商品概要
monaka サマーシールド・晴雨兼用傘
・親骨：60cm／8本骨
・カラー：ホワイト、ライトグレー、ネイビー、ブラック（全4色）
・価格：8,800円（税込）
・発売日：2026年3月(発売中)
・販売場所：カムアクロスオンラインストア、楽天市場店、ファクトリーストア（本社店舗）
楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/comeacross-shop/cmo-313d/
雨でもOKな親骨60cmのワイドサイズ
折りたたみでいつもカバンに入れておけるサイズ
monaka 形態安定・晴雨兼用傘
ユニセックス／2026年4月20日発売
Point1 折り目が、たたむ動作をエスコート
形態安定糸で織り上げた特別な生地を使用。生地を美しくたたんだ状態で熱加工を施すことで、折り目がしっかりと形成されます。
傘を閉じるとプリーツに沿って生地が整い、折り目に沿って畳むだけで、従来の傘よりもスムーズに収納が可能。「折りたたみ傘はたたみづらい」という日常の小さなストレスを軽減します。
Point2 遮光率100%・UVカット100%・晴雨兼用
遮光率100%・UVカット率100%・UPF50+を実現。
紫外線と日差しをしっかりブロックし、撥水4級以上の性能で雨の日も安心して使用できます。
Point3 用途に合わせて選べる2タイプ展開
・手開きタイプ 親骨60cmのゆとりあるサイズで体全体をカバーし、太陽光や雨から守ります。
・自動開閉タイプ 親骨55cmでコンパクト。ワンタッチでスムーズに開閉が可能です。逆戻り防止機能付きで安全。
商品概要
monaka 形態安定・晴雨兼用傘
・手開きタイプ：親骨60cm／6本骨 5,280円（税込）
・自動開閉タイプ：親骨55cm／6本骨 5,940円（税込）
・カラー：ホワイト、グレー、ブラック（全3色）
・発売日：2026年4月20日
・販売場所：カムアクロスオンラインストア、楽天市場店、ファクトリーストア（本社店舗）
楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/comeacross-shop/cmo-401d/
https://item.rakuten.co.jp/comeacross-shop/cmo-402w/
折り目がエスコートしてスムーズに折りたためる
ボタンひとつで開閉し、たたみやすい自動開閉タイプ
株式会社カムアクロスについて
株式会社カムアクロスは1995年創業の傘・レイングッズメーカーです。
東大阪に本社・工房・ファクトリーストアを構え、中国・アモイに自社工場を保有。企画から製造、卸売までを一貫して手がけています。アパレル・アウトドアブランドへのOEM供給のほか、自社ブランドも展開。
メーカーを問わず傘の修理を受け付ける“業界初の取り組み”など、SDGs推進にも積極的に取り組んでいます。
自社工場で守り続ける、傘づくりの品質と信頼
多くの傘メーカーがファブレス（自社工場を持たず外部委託）の中、カムアクロスは東大阪の工房と中国・アモイの自社工場で、職人が傘づくりを続けています。
素材選定から縫製、品質管理までを一貫して行うことで、細部まで行き届いたものづくりを実現。
また、傘の修理にも対応しており、長く使い続けていただける安心感も、カムアクロスの価値だと考えています。
【会社概要】
会社名：株式会社カムアクロス
所在地：大阪府東大阪市吉田本町1丁目11番10号
代表者：代表取締役 今中 光昭
事業内容：レイングッズ・パラソル（日傘）の企画・製造・輸入・卸販売