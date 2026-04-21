アニソンの力で保護犬を救おう。チャリティライブを4月26日、上野恩賜公園野外ステージで開催

KAFUNE GROUP合同会社

“南信で生きる”を、支える会社、KAFUNE GROUP(代表：小林 孝至、所在地：長野県飯田市)は、2026年4月26日（日）に上野恩賜公園野外ステージで開催される、保護犬支援を目的としたチャリティライブ「第2回 推し犬プロジェクトLIVE2026」に協賛し、共同主催として参画することをお知らせいたします。

今回、当グループが「推し犬プロジェクト」への協賛・共同主催を決めた理由は、アニソンという多世代を熱狂させるエンターテインメントの力を借りることで、保護犬の現状という社会課題に対し、より多くの方が「楽しみながら」関心を持つきっかけを作りたかったからです。

豪華アーティストによるライブパフォーマンスを通じ、保護権への関心を高め、支援の輪を広げることを目指します。チケットや公式グッズの販売による収益は、保護犬の医療費や生活環境の整備、譲渡活動に活用いたします。

様々な事情で飼い主が飼育できなくなったり、新しく生まれたりして里親を探している保護犬たち。「推し犬プロジェクト」はそんな保護犬を応援する仕組みを楽しみながら支援を広げていくチャリティ活動です。

■「推し犬プロジェクトLIVE2026」開催概要

開催日時：2026年4月26日（日） OPEN 13:00 / START 13:30

会場：上野恩賜公園野外ステージ

主催：株式会社ルミナス / 有限会社かふね（KAFUNE GROUP）

出演者（順不同・敬称略）： 國府田マリ子、金月真美、いとうかなこ、Hassy、KANASA from bless4、原田千栄、遠藤瑠香、AMW、UCつばめ、星紫穂、もふる×クロス、新世界ギルドール、ラストチャンス、MofruRock、ホトトギス、ももねこっ ほか

■寄付について

さまざまな事情で里親を探している保護犬たち。「推し犬プロジェクト」は、保護犬を「推す（応援する）」仕組みを作り、楽しみながら支援を広げていくチャリティ活動です。プロジェクトの純利益は、すべて保護犬のケアや譲渡活動のために活用されます。

プロジェクト公式サイト：https://oshiinu.jp/

■KAFUNE GROUP会社概要

KAFUNE GROUPは、長野県飯田市・南信州を基点に介護・医療・小売・保育の4領域を束ね、地域のくらしをまるごと支えるプラットフォームの構築を目指しています。〔有限会社かふね／有限会社メガテン／社会福祉法人一陽会／くまがいクリニック〕がグループ化し、在宅・施設介護と地域医療、日常の流通・配送、保育を横断連携。移動・買い物・健康・子育てといった生活課題をワンストップで解決し、「困ったときに最初に頼れる存在」をめざします。高齢者から子どもまで、多世代がつながり合う地域の実現へ。私たちはストーリーと実装の両輪で、南信の“安心と誇り”を育てていきます。



【会社概要】

法人名：KAFUNE GROUP

代表者：小林 孝至

所在地：〒395-0152 長野県飯田市北方2456-3

設立：平成2年4月6日

URL：https://kafune.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

KAFUNE GROUP 広報部

MAIL: kafune.gr@gmail.com