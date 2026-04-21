全国展開バーチャルオフィスのワンストップビジネスセンターが4月16日に鹿児島店をグランドオープン

株式会社ワンストップビジネスセンター

全国でバーチャルオフィス「ワンストップビジネスセンター」を展開し起業支援を行う、株式会社ワンストップビジネスセンター(取締役社長：生田泰啓、本社：東京都港区 以下「当社」)は、「ワンストップビジネスセンター鹿児島店」（鹿児島県鹿児島市）を2026年4月16日にグランドオープンしました。南九州エリアの拠点として、地元の起業家やフリーランス、および鹿児島進出を目指す企業の事業活動を支援してまいります。

【出店の背景と狙い】

弊社は2010年よりバーチャルオフィス事業を展開し、場所にとらわれない柔軟なワークスタイルを提案してきました。昨今では、働き方の多様化や副業に取り組む方の急増（この5年で約1.25倍）、国や自治体による起業支援策の充実など、誰もが新たな挑戦をしやすい環境が整ってきました。

鹿児島市は、豊かな食と観光資源を誇り、近年では官民一体となったスタートアップ支援が加速し、起業への機運が非常に高まっています。また、鹿児島中央駅周辺の再開発により、宮崎・熊本を含む南九州エリアのビジネス拠点としての重要性が増しています。

こうした背景を受け、当社は鹿児島初となる拠点を、鹿児島のシンボルでありビジネスの顔ともいえる「天文館エリア」に開設することを決定しました。新幹線拠点である鹿児島中央駅周辺の発展を享受しつつ、県内最大の繁華街として確固たる地位を築いてきた天文館に拠点を構えることは、スタートアップ企業の信頼向上にも直結します。鹿児島中央駅至近という利便性と、伝統あるエリアのブランド力を兼ね備えたこの場所から、挑戦する人々を支援し、地域経済に貢献してまいります。

【ワンストップビジネスセンター鹿児島店の特徴】

ワンストップビジネスセンター鹿児島店は、50平方メートル 以上の広々とした貸し会議室を併設しているのが最大の特徴です。通常の商談やミーティングだけでなく、ワークショップやセミナー、ヨガ教室などのレッスンでもご利用いただけます。契約者は、一等地の住所を利用できるだけでなく、必要に応じて貸し会議室をリーズナブルに活用することが可能です。

【店舗概要】

名称：ワンストップビジネスセンター鹿児島店 https://www.1sbc.com/branch/kagoshima/

所在地：〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町1-3 ISM鹿児島

アクセス：鹿児島市電「天文館通電停」より徒歩4分

【当社について】

2010年のバーチャルオフィスサービス開始以来、起業家・副業家・フリーランサーを中心に、全国の事業用住所提供・会議室レンタル・郵便転送・電話対応代行やホームページ制作など幅広く事業支援サービスを展開し、「もっと自由な働き方を」というニーズに応えてきました。サービス開始から16年が経過し、累計利用社数は2.5万社を突破しています。

また、北海道ニセコ町とのワーケーション協定や、石川県加賀市とのバーチャルオフィス共同運営など、自治体と連携した地方創生や、場所にとらわれない新しい働き方の普及にも積極的に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社ワンストップビジネスセンター

本社所在地：東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山

取締役社長：生田 泰啓

設立：2009年1月

事業内容：バーチャルオフィスおよび貸し会議室の運営、ホームページ制作・運営に関するコンサルティング

コーポレートサイト： https://www.1sbc.co.jp/

サービスサイト： https://www.1sbc.com/