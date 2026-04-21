【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム YACHIYO FLAGs、長谷川化学工業株式会社とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、長谷川化学工業株式会社（本社：千葉県八千代市／代表取締役：長谷川 壽一）と、26-27シーズンスポンサー契約を締結いたしました。



YACHIYO FLAGsは、「地域と共に。八千代から世界へ。」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。



このたびご支援いただく長谷川化学工業株式会社様は、、「シューズワイパー」などのバスケ用品を始め、ユニークな自社ブランド製品を世界中へ展開しながら、ものづくりを通じて社会貢献を続けている企業様で、我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。



地域の皆さま、そして企業の皆さまとともに。

YACHIYO FLAGsは、スポーツを通じた持続可能なまちづくりにこれからも取り組んでまいります。

【企業紹介】

会社名 長谷川化学工業株式会社

本社所在地 千葉県八千代市上高野1384-5 上高野工業団地内

代表取締役 長谷川 壽一

独自の加工技術を駆使し、スポーツ用品、調理用品、遮水シートなどユニークな自社ブランド製品を長年に渡り手掛け、業界で確固たる地位を獲得しています。

近年はその品質の高さから海外で高く評価され、世界 50 か国以上に製品を展開しています。

「安全・安心を求めて科学する」をスローガンに掲げ、安全安心な製品、安全安心な職場を常に追求する姿勢は、八千代市に古くから根ざして貢献してきた企業としての信頼を築いています。

Website: https://hasegawakagaku.co.jp/



チーム名：YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

お問い合わせ： info@kokokara2024.com

チーム運営：株式会社KoKoKaRa

公式Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/