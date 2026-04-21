PeopleX、途中退席したAI面接を再開できる技術に関する特許を取得

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」に関し、通信切断などで応募者が面接途中で離脱した場合でも離脱時の質問テーマから文脈を損なわずに対話を再開し、かつ離脱前・再開後の全体を通して採用担当者が負担なく動画データを確認できるAI対話技術について、特許を取得したことをお知らせいたします。

本特許は、通信不良や不意の操作等により応募者がAIとの対話から一時的に離脱してしまった際に、それまでの対話データ（第1動画データ）を保持し、復帰時に「離脱時に進行中だった質問テーマの冒頭」からスムーズに対話を再開（第2動画データとして保存）させる技術に関するものです。この技術を用いることにより、オンライン特有のトラブルによる応募者の心理的負担を軽減し、利便性と公平性の高いAI面接体験を実現することが可能になります。

特許取得の背景

時間・場所を問わず受験可能なAI面接の普及が進む一方で、オンライン環境下での面接には以下のような課題がありました。

- 通信環境の悪化や端末の不具合などで面接が意図せず中断された場合、最初からやり直す必要が生じ、応募者に大きなストレスと不公平感を与えてしまう- 途中から再開できた場合でも、AIとの会話の文脈が途切れ、応募者が回答に戸惑ってしまう- 面接の中断・再開によって動画データが複数に分割されてしまうと、採用担当者が動画を閲覧・評価する際、どのファイルにどの質問の回答が含まれているかの確認が必要となり、作業が煩雑になる

当社が提供する「PeopleX AI面接」は、こうしたオンラインならではの課題を解消し、応募者が安心して自身の魅力を伝えられる環境づくりを進めてきました。

今回特許査定を受けた技術は、対話の中断というイレギュラーな事象に対して、応募者の「対話への復帰」と採用担当者の「評価のしやすさ」の双方をシステム的に解決する点に特徴があり、AI面接サービスの利便性、対話体験を飛躍的に向上させます。

本特許の概要

ポイント

1．離脱時の質問テーマに基づくスムーズな対話再開

応募者が面接から離脱し、再度システムに復帰した際、AIが「離脱した時点で進行中であった質問テーマ（または、そのテーマの中の質問項目）」を特定します。「離脱した時の質問テーマから再開しますか？」といったメッセージを提示し、応募者の同意のもとで当該テーマの冒頭から対話を再開させます。これにより、文脈が途切れることなく、自然な面接の再開が可能となります。

2．質問テーマと動画再生位置の自動マッピング

離脱・再開が生じた場合、離脱前（第1動画データ）と再開後（第2動画データ）で録画ファイルが分割して生成されます。この場合であっても、各質問テーマと、その再生開始位置を、複数の録画ファイルの中からシステムが自動で紐付けます。この際、中断により回答が不完全となった録画範囲は、再生対象から自動的に除外（無効化）し、再開後にあらためて完全に回答がなされた範囲のデータを正とすることで、面接全体のデータの整合性を担保します。

3．質問テーマ単位でのスムーズな確認を可能にする管理画面

質問テーマと動画再生位置が自動で紐付けされるため、採用担当者は管理画面上で「自己紹介」「長所」といった質問テーマを選択するだけで、複数の動画データ全体のうち適切な位置から、その質問テーマに対する回答の様子を瞬時に再生することができます。動画データが分割されていることを意識することなく必要な録画範囲をすぐに確認し、負担なく迅速に評価を進めることを可能とします。

活用イメージと効果

採用面接において、本特許の技術により以下の効果が期待されます。

今後の展望

- 応募者の心理的安全性と公平性の担保：通信不良などで意図せず面接から離脱してしまっても、これまでの回答進捗を無駄にせず、キリの良い質問テーマの冒頭から違和感なく再開できるため、焦りや不安を払拭して本来のパフォーマンスを発揮しやすくなります。- 評価業務の劇的な効率化：採用担当者は、応募者が複数回離脱・再開を繰り返した面接であっても、面接内容の確認時に動画ファイルを切り替える手間を負うことなく、質問テーマごとに整理されたシームレスな動画再生で効率的に評価を行うことができます。

本特許技術は、「PeopleX AI面接」のみならず、当社が開発・提供を行うAIによる対話・評価サービスにおける、ユーザビリティと管理者体験を支える中核技術として活用してまいります。当社は今後も、AIを活用した対話技術の研究開発を通じて、人と組織の可能性を最大化する人事インフラの進化に貢献してまいります。

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp