ゴールデンウィークは手ぶらで今年初めての川遊びへ。COMORIVERで自然と清流を遊びつくす「アクティビティパス」を販売開始

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する「COMORIVER」（埼玉県比企郡ときがわ町、以下 コモリバ）は、2026年4月22日（水）から2026年9月30日（水）までの期間中、日帰り・宿泊問わずアウトドアイベントを存分に楽しめる「アクティビティパス」を販売します。

コモリバは、一級河川の都幾川（ときがわ）を目の前に臨む全12室のスモールリゾート施設。この「アクティビティパス」は、川遊びを中心にさまざまなアウトドア体験を楽しめるチケットです。浮き輪や水鉄砲、ボートなどの川遊びに必要な道具のレンタルが揃っています。また、川遊びだけでなく焚き火や虫取り体験もできて、清流と自然をまるごと家族で楽しめます。

都心から約90分のアクセスながら、里山の自然と清流に囲まれた非日常体験が広がるコモリバは、ご家族や仲間との思い出作りに最適です。今年のゴールデンウィークは手ぶらで楽しめる川遊び体験で特別な1日をお過ごしください。

＜アクティビティパス＞

販売期間：2026年4月22日（水）～2026年9月30日（水)

料金（税込）：※1つご購入いただければ、ご家族やグループ単位で利用できます

・フルパス 7,980円：１.～９.の全てのアクティビティが体験できます

・5パス 5,980円：１.～７.の7種類の中から5つのアクティビティが体験できます

・3パス 2,980円：１.～５.の5種類の中から3つのアクティビティが体験できます

１.川床スライダー1日滑り放題

２.焚き火体験

３.レンタル水中のぞき眼鏡

４.スモアキット

５.シャボン玉セット

６.レンタル水鉄砲使い放題

７.レンタル浮き輪使い放題

８.レンタルボート

９.虫取り／釣りセット

購入方法：

・宿泊ご予約の際にオプションよりご購入

・ご利用当日にフロントにてご購入

＜駐車場料金＞

日帰り川遊びのご利用の方は、車の台数に応じて別途駐車場料金が必要です。

料金：5,500円／車1台

お得な事前予約も受け付けています（事前予約：4,400円）

https://www.asoview.com/channel/activities/ja/comoriver/offices/3176/courses

※予約なしの場合、ご来店時に駐車場が満車の場合は受付ができません。

※ご宿泊やBBQ・キャンプをご予約の方は駐車場料金は無料です。

■COMORIVER

美しい都幾川の清流沿いに位置する全12室のアウトドアリゾート。「しぜんたいのひととき」をコンセプトにグランピング・BBQ・アウトドアサウナなど様々なアクティビティを提供しています。

https://comoriver.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/