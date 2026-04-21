株式会社シャペロン

製薬コンプライアンスをAIで支える株式会社シャペロン（本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：阪本怜、以下「シャペロン」）は、国内外の医薬論文・学会情報からの安全性情報の調査報告およびSDIサービスを50年以上にわたり提供してきた株式会社海外医薬情報研究会（本社：東京都中央区、以下「海外医薬情報研究会」）の全株式取得に関する契約を締結し、2026年5月29日付でグループ会社化することを決定しましたので、お知らせいたします。

また、本件に伴い、2026年4月21日付で海外医薬情報研究会の代表取締役に阪本怜が就任いたしました。現行のサービス提供体制、顧客対応窓口、品質保証体制は従来通り継続し、現担当者による運用を前提に、段階的な経営統合を進めてまいります。

当社は今後、AIソフトウェア事業に加え、AIエージェントサービス事業を本格的に展開してまいります。今回のグループ会社化は、その第二の柱を本格化する取り組みの一環です。海外医薬情報研究会が長年培ってきた安全性情報業務の専門性と運用資産を基盤として、AIエージェントを中核とした新たなサービス提供体制の構築を目指します。

背景と目的

シャペロン、安全性情報のSDIサービスを提供する株式会社海外医薬情報研究会をグループ会社化

当社は「製薬コンプライアンスをAIで支える」を掲げ、製薬業界における規制業務の高度化と効率化を支援してまいりました。これまで、講演会スライドや学会発表資料などから有害事象を検出する「Shaperon有害事象検出AI」の提供を通じ、安全性情報管理業務の迅速化とコンプライアンス体制の高度化に取り組むとともに、人とAIを組み合わせたサービス提供の知見を培ってまいりました。

現状、製薬企業が遵守すべき安全性モニタリングの対象は、講演会やスライド等にとどまらず、国内外の論文や学会誌など広範な文献にまで及びます。これらの文献調査・評価業務は、対象範囲が広く、継続的な調査と高度な専門判断を要するため、依然として人手への依存度が高く、網羅性の確保と迅速化の両立が業界共通の課題となっています。

こうした課題に対しては、短絡的に自動化を進めるのではなく、専門家の判断を軸にAIを適切に組み合わせ、品質と継続性を両立させる運用設計が不可欠です。

このたび、国内外文献からの安全性情報の収集およびSDI（情報の定期的提供）サービスで50年以上の実績を持つ海外医薬情報研究会がグループに参画することとなりました。長年培われた専門知見と文献調査に関する運用資産を、当社のAI活用の知見と組み合わせることにより、安全性情報管理業務における品質向上と効率化の実現を目指してまいります。

株式取得のスケジュール

株式取得の実行日は、2026年5月29日を予定しております。

今後の展望

当社は、専門家の知見とAIを一体で提供するAIエージェントサービス事業者として、グループ一体で以下の取り組みを進め、製薬コンプライアンスの新たなスタンダードを構築してまいります。

株式会社海外医薬情報研究会 概要

- 安全性情報の包括的な検出体制の構築海外・国内の「医学・薬学論文」を「Shaperon有害事象検出AI」の対象に加えることで、安全性情報の包括的な検出を可能にしていきます- AIによる症例抽出・レポート作成の高度化情報の検出に留まらず、症例特定や評価レポートのドラフト作成を支援。専門家の判断をアシストすることで、業務負荷の削減と報告精度の向上を実現していきます- 論文データを活用した既存ソリューションの品質向上当社のAIソリューションと連携させることで、さらなる付加価値を創出します。一例として、当社が提供する「Shaperon 審査AI」の出典整合性チェック機能において、国内外の論文データを参照させることで、整合性評価の範囲・品質を強化することを想定しております- 社名：株式会社海外医薬情報研究会- 所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-3-12- 代表者：代表取締役 阪本 怜- 創業：1974年- 事業内容：国内外における医薬論文・学会情報からの安全性情報の収集およびSDIサービスの提供

本リリースに関するご不明点やご質問、また導入のご検討については、以下よりお気軽にお問い合わせください。

これからも株式会社シャペロンは、最新のAIテクノロジーを通じて製薬企業のコンプライアンス遵守とオペレーショナルエクセレンスを支援してまいります。

本件に関するお問い合わせはこちら :https://share.hsforms.com/1tbQAtbDKSMGdw6EM-kS0jQcdgbq

株式会社シャペロン

株式会社シャペロンはAIを軸に製薬業界の規制業務の高度化と効率化を支援するスタートアップです。現在は、本社・MRのメールプロモーションツール「Shaperon Email」や、講演会スライドや学会資料から安全性情報を検出する「Shaperon有害事象検出AI」など、プロモーション・コンプライアンス・ファーマコビジランスの強化を両立させるサービスを複数提供しています。

所在地：東京都世田谷区三軒茶屋1-5-9-304

設 立：2017年6月

代表者：代表取締役CEO 阪本 怜

コーポレートサイトURL：https://shaperon-inc.com/

「Shaperon」プロダクトサイトURL：https://product.shaperon-inc.com/

「有害事象検出AI」サービスサイトURL：https://ai-safety.shaperon-inc.com/

本件に関するお問合せ先：株式会社シャペロン 広報担当

Email：info@shaperon-inc.com