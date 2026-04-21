肌を乾燥から守る「バリア機能」に着目した機能性表示食品「ＷＥＬＬ ＣＥＲＡ(ウェルセラ)」新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリーウエルネス（株）は、機能性表示食品「ＷＥＬＬ ＣＥＲＡ(ウェルセラ)」を４月２１日（火）から新発売します。

当社は、いくつになっても、誰もが自分らしく生きる力を存分に発揮して、人生を輝かせ続けられる社会の実現を目指し、健康食品や化粧品・美容商品を年間延べ２００万人超のお客様に通信販売でお届けしています。

「ＷＥＬＬ ＣＥＲＡ」は、乾燥による肌荒れにお悩みの方や、顔だけでなく全身の肌の乾燥対策をしたい方におすすめの機能性表示食品です。

米由来のグルコシルセラミドが、肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る「バリア機能」を高めます。水なしで飲めるレモンヨーグルト風味のパウダー状で、飲みやすさにもこだわりました。

なお本商品は、当社サイトでの通信販売に加え、その他一部ＥＣチャネルでも販売します。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容器・容量・希望小売価格（税別）・販売方法

ＷＥＬＬ ＣＥＲＡ(ウェルセラ)

スティックパウチ・１.２g×３０本／３０日分・３,９００円・通信販売 一部ＥＣチャネル

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年４月２１日（火）

▼機能性表示食品 届出概要

〈機能性表示〉

本品には、米由来グルコシルセラミドが含まれます。

米由来グルコシルセラミドは、肌が乾燥しがちな方の肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能（バリア機能）を高めることが報告されています。

〈機能性関与成分〉

米由来グルコシルセラミド

〈届出番号〉

Ｋ７３

▽本件に関するお客様からのお問い合わせ・ご注文先

お客様センター

フリーダイヤル ０１２０-９９９-３１０（受付時間 ９：００～２０：００）

※年末年始を除く

ホームページ http://suntory.jp/WELLNESS/

以上