しまむらグループ、4/22（水）より 「しまむらグループ大創業祭」をスタート！お買い得品や条件達成で参加できるキャンペーンもご用意

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループ各店舗（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ）にて4月22日（水）より「大創業祭」を開催することをお知らせいたします。

■しまむらグループ「大創業祭」

しまむらグループ各店（しまむら・アベイル・バースデイ・シャンブル・ディバロ）で、4/22（水）より「大創業祭」を開催します。皆さまのご来店を心よりお待ちしています。

■ファッションセンターしまむらについて

ファッションセンターしまむらでは、4/22（水）よりアウターや服飾雑貨、寝具、インテリアまで大創業祭特価にてご用意します。しまむらオリジナルブランド『HK WORKS LONDON(エイチケーワークスロンドン)』『hareiro(ハレイロ)』の新作アイテムや高機能PB商品も登場します。さらに、お買い物条件達成で豪華ノベルティをプレゼントします。うれしいお買い得商品から最旬トレンドアイテムまで、ワクワクする企画を豊富にご用意しています。

■アベイルについて

カジュアル＆シューズアベイルでは、 4/22（水）・ 4/25（土）・ 4/26（日）・ 4/29（水）・ 5/ 2（土）の5回にわたり、お買い得なアウターや、バイヤーが厳選するお買い得コーデ、かわいいキャラクターグッズを多数ご用意します。そのほか、条件達成で数量限定のノベルティをプレゼントします。

■バースデイについて

ベビー・子供用品バースデイでは、 4/22（水）・ 4/25（土）・ 4/29（水）・ 5/ 2（土）と4回にわたってゴールデンウィークセールを開催します。 4/22（水）～ 4/24（金）・ 4/29（水）～ 5/ 1（金）は日替りで特別なお買い得品が登場、 5 /2（土）はお買い物条件達成で参加できるイベント（人数上限あり）も開催します。

■シャンブルについて

雑貨＆ファッションシャンブルでは、 4/22（水）より、tsukuru & Lin.（ツクルアンドリン）・Mushroom(マッシュルーム)・Clasiiki(クラシーキ)の新作アイテムが登場します。今年トレンドのレース・刺しゅう使いのアイテムのほか、接触冷感のニットカーディガンやワイドパンツ、着回ししやすいTシャツなど、GWのおでかけにぴったりなアイテムを取り揃えています。

■ディバロについて

靴＆ファッショングッズディバロでは、4/22（水）より、今シーズンおすすめの「立ったまま履けるサンダル」が登場します。家族での行楽にうれしいサンダルやファッショングッズを多数取り揃えています。また、大創業祭ならではのお買い得品をご用意しています。

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■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

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