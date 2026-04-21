桂由美ブランドの産着レンタルを開始｜“特別な一日”を彩る上質な一着をお届け

株式会社LIN

株式会社LIN（本社：岐阜県可児市、代表取締役：林 竜吾）が運営する着物レンタルサービス「レンタル衣裳マイセレクト」は、このたび桂由美ブランドの産着（お宮参り着）のレンタル提供を開始いたしました。

これまで婚礼衣装で多くの方に愛されてきた桂由美ブランドの世界観を、赤ちゃんの健やかな成長を願う「お宮参り」という大切な節目にも取り入れていただけるようになりました。

■桂由美ブランドの魅力

桂由美ブランドは、上品で華やかなデザインと、細部までこだわり抜かれた意匠が特徴です。

今回取り扱いを開始した産着では、

・繊細な花々の表現

・やわらかな色彩のグラデーション

・上質な正絹の風合い

といった、特別な一日にふさわしい美しさが表現されています。

赤ちゃんをやさしく包み込むその佇まいは、ご家族の大切な記念写真にも、気品ある印象を添えてくれます。

■新しい選び方「特別な一着で迎えるお宮参り」

近年、お宮参りにおいても

「写真に残る一日だからこそ、こだわりたい」

というお声が増えています。

その中で、

・落ち着いた色合いでありながら華やかさも感じたい

・他にはない上質な一着を選びたい

といったニーズに応える形で、今回の導入に至りました。

■取り扱いラインナップ（一部）

・やわらかなピンク系の上品な華やぎ

・淡い色合いに金彩が映えるデザイン

・爽やかなグリーン系の気品ある一着

いずれも、赤ちゃんの愛らしさを引き立てながら、ご家族の装いとも美しく調和するデザインとなっています。

■レンタルならではの魅力

高級ブランドの産着は、購入となると高額になることも多い中、レンタルであれば

・必要なタイミングだけ利用できる

・保管の手間が不要

・複数の選択肢から選べる

といったメリットがあり、より気軽に上質な一着をお選びいただけます。

■今後の展開

レンタル衣裳マイセレクトでは、今後もお客様の多様なニーズに応えながら、

「人生の節目を、より美しく、より思い出深くする衣裳」を提供してまいります。

■ 関連ページ（動画掲載商品）

桂由美産着の各商品ページよりご覧いただけます。

URL：https://www.tomesode-myselect.com/SHOP/237038/252453/list.html

■会社概要

会社名：株式会社LIN

所在地：岐阜県可児市塩914-3

設立：2017年（創業1960年 美幸貸衣裳）

事業内容：貸衣裳業・衣料品販売

サービス名：レンタル衣裳マイセレクト

URL：https://www.tomesode-myselect.com/