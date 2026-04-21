しまむら、PB 「CLOSSHI PREMIUM」の超COOLシリーズから、インナー・レッグウェアを発売！インナーは冷感機能をブラッシュアップして登場

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、PB「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」の超COOL（クール）シリーズからインナー・レッグウェアを今年も発売することをお知らせいたします。熱中症対策や節電対策におすすめの商品です。

■「超COOL」について

※…接触冷感の値が当社基準の2倍です

「超COOL」は、「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとした、接触冷感に優れた商品です。PB「CLOSSHI PREMIUM」から展開しています。触れた瞬間のひんやり感が強く、暑い夏を超COOLにお過しいただけます。

■超COOLインナー

肌に触れた瞬間にひんやり感じる「接触冷感」機能に優れ、Q-MAX（*1）値0.4を実現しています。

今季は新たに「放熱」機能（*2）を追加し、衣服内の熱がこもり難く涼しさを実感いただけます。

商品はレディース・メンズで展開します。

*1…肌が生地に触れた瞬間の「熱の移動量」を数値化した接触冷感の指標です。

*2…人が発する水蒸気が気化する際の温度低下作用による気化熱冷却性と通気性により達成しています。

●商品ラインナップ

＜レディース＞

・超COOLインナー（CLOSSHI PREMIUM）

サイズ：S、M、L、LL、3L、4L、5L ＊色・種類により展開サイズが異なります。

価格 ：税込979円（S～LL）、税込1,089円（3L～5L）

・超COOLカップ付きインナー（CLOSSHI PREMIUM）

サイズ：S、M、L、LL、3L、4L、5L ＊色・種類により展開サイズが異なります。

価格 ：税込1,419円（S～LL）、税込1,639円（3L～5L）

＜メンズ＞

・超COOLインナー（CLOSSHI PREMIUM）

サイズ：M、L、LL、3L ＊色・種類により展開サイズが異なります。

価格 ：税込979円（M～LL）、税込1,089円（3L）

■超COOLレギンス・スパッツ

「接触冷感」に加え、通常より汗をすばやく吸収して拡散する「1秒吸水×2倍速乾」機能を備え、さらっとした着用感です。紫外線保護指数の最高値「UPF50＋」を採用しており、日焼け対策にも効果的です。レディースサイズで豊富な長さとサイズを取り揃え、日常のさまざまなシーンでお使いいただけます。今年は新たに1分丈・3分丈のスパッツに、肌当たりが良くゴロつきにくい「裾シームレス仕様」を導入しました。

●商品ラインナップ

＜レディース＞

・超COOLスパッツ（CLOSSHI PREMIUM）

商品 ：1分丈、3分丈、3分丈ワイド

サイズ：S-M、M-L、L-LL、JM-L、JJM-L、JJL-LL ※丈・種類によりサイズ展開が異なります

価格 ：税込759円～

・超COOLレギンス（CLOSSHI PREMIUM）

商品 ：7分丈、10分丈

サイズ：M-L、L-LL、JM-L、JJM-L、JJL-LL

価格 ：7分丈 税込869円、10分丈 税込1,089円～

■超COOL 3足組ソックス

「接触冷感」に加え、さらっと履ける「吸水速乾」機能を備えています。レディースサイズでの展開です。歩行時の足裏をサポートする「足底部クッション付き」タイプもご用意しています。

●商品ラインナップ

＜レディース＞

・超COOL 3足組ソックス（CLOSSHI PREMIUM）

サイズ：23-25cm

価格 ：税込979円（足底部クッション付きは税込1,089円）

■CLOSSHI・CLOSSHI PREMIUMについて

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。 より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。

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