アベイル、「アベイルFES」を 4/22（水）より開催！日替わり企画や人気キャラクター商品、限定ノベルティもご用意

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの全国のカジュアル＆シューズ『アベイル』店舗にて、「アベイルFES（フェス）」を4月22日（水）より開催することをお知らせいたします。

■「アベイルFES」について

4/22（水）より「アベイルFES」を開催します。主な企画は以下のとおりです。

● 4/22（水）～

お買い得アイテムに加え、ゴールデンウィーク（以下、GW）前に揃えたい夏物トレンドアイテムを販売します。

● 4/25（土）～

4/25（土）より「日替わりタイムセール」を開催します。4/25（土）10時、14時、 4/26（日）10時の計3回にわたり、バイヤー厳選のお買い得コーディネートやハッピーバッグを販売します。

そのほかにも、人気のキャラクター商品も豊富に取り揃えております。「ディズニー」、「サンリオキャラクターズ」、「ちいかわ」、「お文具といっしょ」など、アパレルから雑貨まで幅広いアイテムを

ご用意しております。

● 4/26（日）

4/26（日）には、「ハイキュー!!」や「HUNTER×HUNTER」のアベイルオリジナル商品を販売します。

■クーポン配布やオリジナルノベルティプレゼント

●クーポン配布

アベイル店舗では、GWに向けて「お出かけ前のアンダーウェアまとめて買い替えフェア」（ 4/20～ 4/30）を開催中です。対象期間中に1点あたり税抜590円以上のレディース・メンズアンダーウェアを2点以上お買い上げのお客様へ、後日（ 5/16（土）～ 5/24（日））店舗にてご利用いただける「500円引きクーポン」をプレゼントします。

※お会計時にしまむらパークアプリ本会員の方限定です。

※税込4,000円以上のご購入で500円引きとなります。

※クーポンは、 5/15（金）配信予定です。

●ノベルティプレゼント

4/22（水）に税込3,000円以上お買い上げのお客様にアベイルオリジナルデザインの「メモ帳」を1冊プレゼントします。数量限定となります。

※税込6,000円以上お買い上げの場合でも、配布は1冊となります。

■アベイルFES特設ページはこちら

https://www.shop-shimamura.com/html/lp.html/?campaignCode=2605availweek

■アベイル公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）