【重版11刷決定】累計7万部突破！ルナデジ代表・高原さと著『基礎から実践まで全網羅 背景の描き方』がクリエイターのバイブルとして大ヒット中

ルナデジ合同会社

ルナデジ合同会社（所在地：東京都、代表：高原聡史）は、代表の高原聡史（ペンネーム：高原さと）が執筆した書籍『基礎から実践まで全網羅 背景の描き方』（SBクリエイティブ刊）が、累計7万部を突破し、重版11刷が決定したことをお知らせいたします。コンセプトアーティスト・アニメーターの視点から「空間を描く」技術を体系化した本書は、プロ志望者から趣味のイラストレーターまで幅広い層から「最も分かりやすい背景教本」として支持されています。

◆多数の反響の声が届いています

● 「パースの概念がようやく理解できた。独学の強い味方です」(20代・学生)

● 「アニメ制作現場の視点が詰まっていて、実践的なテクニックが豊富」(30代・イラストレーター)

● 「背景が描けるとキャラクターが活きると実感。挫折せずに読み切れた」(40代・趣味）

◆プロの視点による「背景描写」の集大成

数々のアニメーション背景を手掛けてきた著者・高原さとが、そのノウハウを惜しみなく凝縮。基礎的なパース理論から、自然物、室内、光の演出までを網羅しており、視覚情報の説得力を高めるための「考え方」から学べる内容となっています。

◆刊行概要

『基礎から実践まで全網羅 背景の描き方』

■著者：高原さと

■定価：2,640円（税込）

■仕様：256ページ

■出版社：SBクリエイティブ

■販売サイト：https://amzn.to/4tWfCWA

■高原さと：https://takaharasatoshi.com/

■ルナデジ合同会社：https://lunadigi.com/