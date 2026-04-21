【東京ビッグサイト開催】営業現場の「生の声」をマーケティング戦略の核に。対話インサイトAI『Front Agent』がマーケティング戦略立案Expoに登場

Umee Technologies株式会社

商談ビッグデータが勝ち筋に導くインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、2026年4月22日（水）から24日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第26回 マーケティングWeek -春 2026-」内の『マーケティング戦略立案Expo』に出展いたします。

■ 出展の背景とマーケターに向けたメッセージ

詳細を見る :https://frontagent.umeecorp.com/event/mas-202604

当社は、AIを用いた商談解析によって「営業現場のブラックボックス化」を解消するソリューションを提案します。本展示会では、マーケティング戦略立案や企画に携わる皆様に向け、営業現場で交わされる顧客の生の声（VOC）やリアルな課題感をAIで抽出し、次のマーケティング施策やコンテンツ企画へ還流させる、新しいデータ活用戦略をご案内します。

■ 展示内容の見どころ

1.商談データからインサイトを抽出する『Front Agent』ご紹介

Front Agentは、担当者と顧客の会話の音声データを分析し、これまで見えていなかったインサイトを抽出する「インサイトアナリシス(TM)」です。AIによって抽出された特徴から、ユーザーはインサイトの仮説分析に時間を使うことができます。SFAやCRMにすでに存在する顧客データとFront Agentの音声データを連携した分析で顧客セグメントごとの分析も可能に。顧客の反応の要約や議事録をSFAやCRMに自動連携できます。

2.新サービス「Front AX for Sales」のご紹介

先日新しく提供を開始した新サービス「Front AX for Sales」についてオフラインでは初のご紹介となります。Front AX for Salesは、インサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を使用したAI Driven Advisoryです。詳細は以下のプレスリリースをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000205.000096454.html

3.ご来場者限定ノベルティ配布

当日ブースお越しいただいた方に、オリジナルノベルティを差し上げます。

■ 第26回 マーケティングWeek -春 2026-概要

名称：第26回 マーケティングWeek -春 2026- マーケティング戦略立案Expo

会期：2026年4月22日（水）～4月24日（金）

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

主催：RX Japan 合同会社

公式サイト：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/about.html

ブース：1階 S08-30

■Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。

見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。

対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて2つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「人の会話に向き合う時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。