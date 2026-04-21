「物流センター立上計画の成否がサプライチェーン安定稼働の第一歩（主催：日本GLP株式会社 様）」に船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、「ALFALINK 流山8」内覧会とあわせて、2026年5月12日(火)・13日(水)に開催される、日本GLP株式会社様が主催するセミナー「物流センター立上計画の成否がサプライチェーン安定稼働の第一歩」にゲスト講師として登壇いたします。

■ セミナーのお申込みはこちら

https://go.glp.com/nairan_alfalink_nagareyama8_202605

■ セミナー概要

セミナータイトル：

物流センター立上計画の成否がサプライチェーン安定稼働の第一歩

センター移転・新設ノウハウおよび最新事例を徹底解説

開催日：2026年5月12日(火)・13日(水)

時 間：１.10:30～ ／ ２.13:30～ ／ ３.15:30～

会 場：ALFALINK流山8（千葉県流山市森のロジスティクスパーク二丁目806番地の1）

■ セミナーに登壇する船井総研SCのコンサルタント

株式会社船井総研 サプライチェーンコンサルティング

サプライチェーン支援部 4PL・物流不動産チーム チームリーダー

シニアコンサルタント 物流不動産スペシャリスト

小磯 賢太郎 （こいそ けんたろう）

https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/k-koiso/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/