「物流センター立上計画の成否がサプライチェーン安定稼働の第一歩（主催：日本GLP株式会社 様）」に船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、「ALFALINK 流山8」内覧会とあわせて、2026年5月12日(火)・13日(水)に開催される、日本GLP株式会社様が主催するセミナー「物流センター立上計画の成否がサプライチェーン安定稼働の第一歩」にゲスト講師として登壇いたします。
■ セミナーのお申込みはこちら
https://go.glp.com/nairan_alfalink_nagareyama8_202605
■ セミナー概要
セミナータイトル：
物流センター立上計画の成否がサプライチェーン安定稼働の第一歩
センター移転・新設ノウハウおよび最新事例を徹底解説
開催日：2026年5月12日(火)・13日(水)
時 間：１.10:30～ ／ ２.13:30～ ／ ３.15:30～
会 場：ALFALINK流山8（千葉県流山市森のロジスティクスパーク二丁目806番地の1）
■ セミナーに登壇する船井総研SCのコンサルタント
株式会社船井総研 サプライチェーンコンサルティング
サプライチェーン支援部 4PL・物流不動産チーム チームリーダー
シニアコンサルタント 物流不動産スペシャリスト
小磯 賢太郎 （こいそ けんたろう）
https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/k-koiso/
会社概要
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/