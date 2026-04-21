実践日本語コミュニケーション検定ブリッジ（PJC Bridge）のデジタル版問題集の販売を開始

株式会社サーティファイ

株式会社サーティファイ（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂）は、実践日本語コミュニケーション検定ブリッジ（以下「PJC Bridge」）のデジタル版問題集の販売を開始したことをお知らせいたします。

PJC Bridgeは、日本語を母語としない方を対象とした日本語能力試験で、CEFR A1～B1相当（JLPT N5～N3相当）の日本語能力を測定します。

本試験は、日本国内の日本語教育機関への留学時に求められるA1相当の日本語能力を証明する資格として、日本の出入国在留管理庁に認められており、15か国の日本語教育機関などで採用されています。

出入国在留管理庁Webサイト(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00159.html)

（日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ）

デジタル版問題集は、試験本番と同じWebテスト形式で学習でき、試験前の実力確認として活用できます。また、自動採点機能により、解答後すぐに結果を確認できるため、紙の問題集と比べて効率的に検定対策を進められます。

デジタル版問題集の模擬問題一覧デジタル問題集の模擬問題内容例

デジタル問題集の販売開始により、より多くの方々に日本語学習の機会を提供してまいります。

日本語教育機関向け PJC Bridge公式Webサイト(https://www.sikaku.gr.jp/c/pjc/education-partners/)

【会社概要】

社名 ：株式会社サーティファイ

事業概要 ：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、

実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、

オンライン試験サービス「スマート入試(R)」の開発・提供

設立 ：2001年6月

所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル

代表者 ：代表取締役 瀧澤 茂

URL ：https://sikaku.gr.jp/