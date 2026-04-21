実践日本語コミュニケーション検定ブリッジ（PJC Bridge）のデジタル版問題集の販売を開始
株式会社サーティファイ（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧澤茂）は、実践日本語コミュニケーション検定ブリッジ（以下「PJC Bridge」）のデジタル版問題集の販売を開始したことをお知らせいたします。
PJC Bridgeは、日本語を母語としない方を対象とした日本語能力試験で、CEFR A1～B1相当（JLPT N5～N3相当）の日本語能力を測定します。
本試験は、日本国内の日本語教育機関への留学時に求められるA1相当の日本語能力を証明する資格として、日本の出入国在留管理庁に認められており、15か国の日本語教育機関などで採用されています。
出入国在留管理庁Webサイト(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00159.html)
（日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ）
デジタル版問題集は、試験本番と同じWebテスト形式で学習でき、試験前の実力確認として活用できます。また、自動採点機能により、解答後すぐに結果を確認できるため、紙の問題集と比べて効率的に検定対策を進められます。
デジタル版問題集の模擬問題一覧
デジタル問題集の模擬問題内容例
デジタル問題集の販売開始により、より多くの方々に日本語学習の機会を提供してまいります。
日本語教育機関向け PJC Bridge公式Webサイト(https://www.sikaku.gr.jp/c/pjc/education-partners/)
【会社概要】
社名 ：株式会社サーティファイ
事業概要 ：ビジネス能力・技能に関する認定試験の開発・主催、
実施主催試験に対応した対策問題集の開発・販売、
オンライン試験サービス「スマート入試(R)」の開発・提供
設立 ：2001年6月
所在地 ：東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 茅場町駅前ビル
代表者 ：代表取締役 瀧澤 茂
URL ：https://sikaku.gr.jp/