【シル活】“おはじきシール”を自分で作れる。新商品「はじこ」をMY mamaが発売

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株式会社MY　mama


SNSで目にすることが増えた「おはじきシール」。
その可愛らしい見た目と立体感から「手作りシール」として注目を集めています。


作り方は一見単純で簡単そうに見えます。


しかし、いざ自分で作ろうとすると「つまずくポイント」がいくつも出てきます。



こうした背景を受け、株式会社MY mamaは、誰でも手軽におはじきシールを作ることができる新商品「はじこ～おはじきシールのもと～」を発売いたします。


■シール作りを発展させる材料「はじこ」

「自分好みのデザインで作ってみたい」
「簡単に、でもクオリティの高いものを作りたい」


そんな声から、「はじこ」は誕生しました。


“誰でも気軽に、本物のようなおはじきシールを楽しめる”
その体験を届けたいという想いから企画しています。




「はじこ」を使って手作りしたシール

可愛さと作りやすさを両立


本商品では、「誰でも簡単に作れること」と「見た目のかわいらしさ」の両立にこだわりました。



素材には、透明度が高く美しい仕上がりが叶うアクリルプレートを採用。
光を取り込むことで、よりおはじきらしいツヤ感と奥行きを演出します。
シルエットは現在の市場には無い、思わず集めたくなるような“かわいい形”にカット。


シール帳に貼ると賑やかさも生まれ、より満足感を感じていただけます。



このプレートに対し、市販のシールやデコパーツ、ラインストーン等飾り付けを行うことでオリジナルのシールへと進化させられるという"体験型"の商品です。



形が細かすぎると扱いづらくなるため、可愛さを保ちながらも作業しやすい設計に調整。


さらに、手作りでも本物のような仕上がりになるよう、厚みやサイズは市販のおはじきシールを参考に設計しています。




好きなデコ素材と組み合わせるだけで完成




保護フィルム付き




形は全14種類




■ 組み合わせを検証した「キット」販売も

シール作りの試作と検証を重ねる中で見えてきたのは、シールとボンドの種類に相性があることや、サイズ感、作る難易度に「つまずくポイント」があること。


ご家庭で検証するのは難しい、細かな課題を一つひとつ解消し、初めての方でも迷わず取り組めるセットに仕上げました。



手作りキットは、材料と説明書をセットとした商品で、このセット１つでおはじきシール作りが楽しめる仕様です。


付属のキラキラシールを使用することで、作品の完成度をさらに高めることができます。






■ シール作りをもっと自由に

「できるだけ簡単に、悩むことなく、自分だけのシール作りを楽しんでほしい」


その想いを込めて、「はじこ」は誕生しました。


“手に入れる”から“自分で作る”へ。
MY mamaはこれからも、シール作りの楽しさと可能性を広げていきます。



商品情報



はじこ～おはじきシールのもと～
2026年4月4日 より発売中
税込399円


全14種 + アソート 1セット/12～20個入



手作り工房MYmama（エムワイママ）
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/4808r/






はじこで作る！おはじきシール手作りキット
2026年4月4日 より発売中
価格：税込2,300円（おはじきシール40個入り）



販売店舗
手作り工房MYmama（エムワイママ）
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/5769r/





■ 本件に関するお問い合わせ先


株式会社MY mama（エムワイママ）


公式サイト お問い合わせフォーム：https://mymama.co.jp/contact/



【株式会社MY mamaについて】


「お客様の創作意欲に火をつけ、作る喜びを感じて頂きたい」


株式会社MY mama（エムワイママ）は、手芸材料の企画製造販売を行う会社です。


全従業員がハンドメイドユーザーの視点に立ち、質の高い商品を誰もが手を出せる価格でご提供することをポリシーに毎月新商品を開発、発売しています。


創業者の20年以上に及ぶ変わらぬハンドメイドへの思いが社風となり、現在に至ります。



楽天ショップ: https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-my-mama/


ヤフーショップ：https://shopping.geocities.jp/my-mama/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/node/5326726051



Instagram配信中（@tedukuri_my_mama）


https://www.instagram.com/tedukuri_my_mama/



会社名：株式会社MY mama


所在地：愛知県名古屋市南区南野2丁目291番


代表者：蟹江 幸子


公式HP：https://mymama.co.jp/


事業内容: 手芸材料の企画・製造・販売