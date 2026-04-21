【シル活】“おはじきシール”を自分で作れる。新商品「はじこ」をMY mamaが発売

株式会社MY mama

SNSで目にすることが増えた「おはじきシール」。

その可愛らしい見た目と立体感から「手作りシール」として注目を集めています。

作り方は一見単純で簡単そうに見えます。

しかし、いざ自分で作ろうとすると「つまずくポイント」がいくつも出てきます。

こうした背景を受け、株式会社MY mamaは、誰でも手軽におはじきシールを作ることができる新商品「はじこ～おはじきシールのもと～」を発売いたします。

■シール作りを発展させる材料「はじこ」

「自分好みのデザインで作ってみたい」

「簡単に、でもクオリティの高いものを作りたい」

そんな声から、「はじこ」は誕生しました。

“誰でも気軽に、本物のようなおはじきシールを楽しめる”

その体験を届けたいという想いから企画しています。

可愛さと作りやすさを両立

「はじこ」を使って手作りしたシール

本商品では、「誰でも簡単に作れること」と「見た目のかわいらしさ」の両立にこだわりました。

素材には、透明度が高く美しい仕上がりが叶うアクリルプレートを採用。

光を取り込むことで、よりおはじきらしいツヤ感と奥行きを演出します。

シルエットは現在の市場には無い、思わず集めたくなるような“かわいい形”にカット。

シール帳に貼ると賑やかさも生まれ、より満足感を感じていただけます。

このプレートに対し、市販のシールやデコパーツ、ラインストーン等飾り付けを行うことでオリジナルのシールへと進化させられるという"体験型"の商品です。

形が細かすぎると扱いづらくなるため、可愛さを保ちながらも作業しやすい設計に調整。

さらに、手作りでも本物のような仕上がりになるよう、厚みやサイズは市販のおはじきシールを参考に設計しています。

好きなデコ素材と組み合わせるだけで完成

保護フィルム付き

形は全14種類

■ 組み合わせを検証した「キット」販売も

シール作りの試作と検証を重ねる中で見えてきたのは、シールとボンドの種類に相性があることや、サイズ感、作る難易度に「つまずくポイント」があること。

ご家庭で検証するのは難しい、細かな課題を一つひとつ解消し、初めての方でも迷わず取り組めるセットに仕上げました。

手作りキットは、材料と説明書をセットとした商品で、このセット１つでおはじきシール作りが楽しめる仕様です。

付属のキラキラシールを使用することで、作品の完成度をさらに高めることができます。

■ シール作りをもっと自由に

「できるだけ簡単に、悩むことなく、自分だけのシール作りを楽しんでほしい」

その想いを込めて、「はじこ」は誕生しました。

“手に入れる”から“自分で作る”へ。

MY mamaはこれからも、シール作りの楽しさと可能性を広げていきます。

商品情報

はじこ～おはじきシールのもと～

2026年4月4日 より発売中

税込399円

全14種 + アソート 1セット/12～20個入



手作り工房MYmama（エムワイママ）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/4808r/

はじこで作る！おはじきシール手作りキット

2026年4月4日 より発売中

価格：税込2,300円（おはじきシール40個入り）

販売店舗

手作り工房MYmama（エムワイママ）

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/5769r/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MY mama（エムワイママ）

公式サイト お問い合わせフォーム：https://mymama.co.jp/contact/

【株式会社MY mamaについて】

「お客様の創作意欲に火をつけ、作る喜びを感じて頂きたい」

株式会社MY mama（エムワイママ）は、手芸材料の企画製造販売を行う会社です。

全従業員がハンドメイドユーザーの視点に立ち、質の高い商品を誰もが手を出せる価格でご提供することをポリシーに毎月新商品を開発、発売しています。

創業者の20年以上に及ぶ変わらぬハンドメイドへの思いが社風となり、現在に至ります。

楽天ショップ: https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-my-mama/

ヤフーショップ：https://shopping.geocities.jp/my-mama/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/node/5326726051

Instagram配信中（@tedukuri_my_mama）

https://www.instagram.com/tedukuri_my_mama/

会社名：株式会社MY mama

所在地：愛知県名古屋市南区南野2丁目291番

代表者：蟹江 幸子

公式HP：https://mymama.co.jp/

事業内容: 手芸材料の企画・製造・販売