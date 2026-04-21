【餃子のかっちゃん】来店するほどお得になる「ランクカード制度」を5月1日よりスタート！プラチナランク到達で“毎回餃子が無料”になる激レアキーホルダーを進呈！

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が展開する“肉汁製作所 餃子のかっちゃん”は、いつもお店を盛り上げてくださる常連様はもちろん、これから初めてご来店いただくすべてのお客様へ「圧倒的な還元とワクワク」をお届けするため、来店するたびに次々と豪華特典が解放される新感覚の「ランクカード制度」を、2026年5月1日（金）より全店舗にて本格導入します。

■ 来店するたびにお得に！新導入「ランクカード制度」とは

圧倒的なコストパフォーマンスと活気あふれる店内でご好評いただいている「餃子のかっちゃん」。この度、日頃からご愛顧いただいているリピーターのお客様へさらなる還元を目指し、モバイルオーダーシステム「dinii（ダイニー）」を活用した新たなランクカード制度を開始します。 ご来店時のチェックイン回数に応じて「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」とランクアップし、達成ごとに超お得な特別クーポンや限定グッズをプレゼントします。

特典内容詳細

【シルバーランク】（来店2回達成）

特典： 生ビール・レモンサワー・ハイボールのいずれか「1杯1円」クーポン

【ゴールドランク】（来店5回達成）

特典： 120分飲み放題「500円」クーポン

【プラチナランク】（来店10回達成）

特典１.： 120分飲み放題「500円」クーポン

特典２.： 限定「かっちゃんキーホルダー」進呈

★最強のキーホルダー特典★

ご来店時にこのキーホルダーをご提示いただくと、看板メニューの「かっちゃん餃子（3個）」が毎回1皿無料になります！（※1日1回まで）

※上記クーポンのご利用について：金・土・祝日・祝前日は対象外

※クーポンご利用の際は2オーダー制∔お通し付き

※その他クーポンとの併用不可

※キーホルダー特典はクーポンと併用可能

■ 【最短でプラチナ到達!?】スタッフ直伝！「かっちゃん」を賢く使い倒すランクアップ攻略法

「10回のご来店」と聞くと少しハードルが高く感じるかもしれませんが、圧倒的コスパを誇る「餃子のかっちゃん」なら、お財布に優しくあっという間に到達可能です！お店を熟知するスタッフが、賢く楽しくランクアップするための3つの攻略法をこっそり伝授します。

攻略法１.：友人との「0次会・2次会」や、休日の「昼飲み」でサクッと乾杯！

ランクアップの条件は「1日1回のチェックイン」。かっちゃんは圧倒的なコスパを誇るため、本命の飲み会前の「0次会」や、少し飲み足りない時の「2次会」として、お友達や同僚とサクッと立ち寄るのに最適です！休日の早い時間から気心知れた仲間と「昼飲み」で餃子をつまむだけでも、立派な1回としてカウント。いつもの集まりの前後に気軽にかっちゃんをご利用いただくことで、無理なく自然とランクアップに近づくことができます。

※昼飲みの実施時間など、各店舗の詳しい営業時間はホットペッパーよりご確認いただけます。

攻略法２.：獲得したクーポンで、次のご来店がもっとお得で楽しみに！

2回目の来店でシルバーランクになると「1杯1円クーポン」がプレゼントされます。このクーポンを使えば、4回目のご来店はさらに低予算でお楽しみいただけます！そして、5回目でゴールドランクになり「120分飲み放題500円クーポン」を獲得したら、今度は同僚や友人を誘ってワイワイ宴会へ。もらった特典を次回の楽しみに繋げていくことで、無理なくお得にステップアップできます。

攻略法３.：一緒に来た友人も全員「チェックイン」可能！

ダイニーシステムは、ご自身のスマホからQRコードを読み込んでオーダーするため、同席しているご友人やご家族も全員それぞれのスマホでチェックイン（来店カウント）が可能です。「一緒にプラチナ目指そう！」と仲間を誘って通うのが、一番楽しくランクアップしていく秘訣です。

■ ダイニーのチェックイン（来店カウント）方法

1. テーブルのQRコードを読み取る

お客様がご自身のスマートフォンのカメラで、テーブルに置かれているモバイルオーダー用のQRコードを読み取ります。

2. LINEの友だち追加（初回のみ）

読み取るとLINEアプリが立ち上がり、お店の公式LINEアカウントの友だち追加（または認証）画面が表示されます。ここで「許可する（追加する）」をタップします。 ※すでに友だち追加済みのリピーター様の場合は、自動で次の画面に進みます。

3. メニュー（オーダー画面）が開く ＝ チェックイン完了！

LINE上でお店のメニュー画面が開きます。この画面が開いた時点で、システム上に顧客データとして紐付き、「1回の来店（チェックイン）」として自動でカウントされます。

■ ご利用にあたっての注意事項

■ 対象エリア・店舗について

- 過去の来店履歴の引き継ぎについて： 2026年5月1日の制度開始以前にご来店いただいた際のチェックイン回数も、本制度のランクアップ条件にそのまま引き継がれます。- 特典クーポンは、ランクが上がったタイミングで配布されます。- 各特典クーポンのご利用は1回限りです。同じランク期間中に何度もクーポンが使えるわけではありません。（例：2回目の来店でシルバーランクとなりクーポンを獲得。3回目の来店でクーポンを使用した場合、4回目の来店時はランクが上がっていないため、クーポンの配布はありません。）

【キャンペーン・ランク制度 対象エリア】

北海道・東北・関東・中部・関西・中国エリアの『餃子のかっちゃん』各店

（※九州エリアの店舗は対象外となりますので、あらかじめご了承ください）

ゴールデンウィーク期間中は、店舗によりお昼からの「特別営業時間」を導入していたり、その店舗だけの「限定キャンペーン」を実施している場合がございます。 お近くの店舗の営業時間やご予約、最新情報につきましては、以下の公式サイト・公式SNSよりご確認ください。

▼ 店舗一覧・ご予約はこちら

[公式Webサイト(https://gyozanokacchan.com/)]

▼ 公式Instagram（最新情報・お得なキャンペーン配信中！）

[公式Instagram(https://www.instagram.com/kacchan__official/)]

餃子のかっちゃん おすすめ一品メニュー

■イタリアン炊き餃子

トマトスープ×チーズ×水餃子のコラボレーション

トマトで軽く炊いた餃子にほのかに香るバジルがアクセントになり、ビールやハイボールもすすむ一品。

■『名物』やみつき！こぼれ「麻婆豆腐」

塩味を抑え、旨味を極めた新しい「麻婆豆腐」。痺れる辛さと複雑なスパイスを駆使した深い味わいが特徴。手間ひまかけて丹念にし上げた名物を、是非ご堪能ください。

■四川風 坦々まぜそば

スパイス香る本格麻婆ソースと、絡みつく濃厚な特製ダレ。 二つのソースが織りなす深いコクと、ピリリと効いた刺激的な辛味が麺の旨味を最大限に引き出します。まぜれば混ぜるほどうまい！

■どかネギ！盛り盛りたこ焼き 16ヶ

たこ焼きが見えないほど、シャキシャキのネギを「どかッ」と盛りました！ 外はカリッ、中はトロッとした大粒のたこ焼き16個に、マヨネーズとネギの相性がバツグン。 みんなでシェアしても良し、独り占めしても良しの、ネギ好きにはたまらない一品です！

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。

昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。

私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

◼︎会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/