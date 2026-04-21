フクシマガリレイ｜業界初※！ショーケースの排熱を利用した店内環境改善ユニットDrynal(ドライナル) 発売のお知らせ

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、この度、スーパーマーケットやドラッグストアなど小売店向けの、店内環境改善ユニットDrynal(ドライナル)を発売いたします。業界初のショーケース排熱を活用した全熱交換ユニットで、環境にも経済的にも優しい新しい製品です。

※2026年4月フクシマガリレイ調べ

【主な特徴】

〇店舗の環境改善

夏季には除湿された空気を店内に供給し、結露やカビの発生を抑えて快適で衛生的な環境を保ちます。冬季は排熱を有効活用して暖房に利用し、エネルギー消費の削減に貢献します。

ショーケースから漏れ出る冷気（コールドアイル）を足元から取り込み、冷気の滞留を解消することで、売り場の寒さによる来店客の不快感も軽減。

1年を通して、店舗全体の快適と省エネを同時に実現します。

〇少ないエネルギーで大きな効果

業界初のショーケース排熱を活用した全熱交換ユニットです。

通常、空気の除湿や加熱には多くのエネルギーが必要ですが、本製品は冷凍機から排出される熱を再利用。さらに、冷ケースから漏れ出る冷気（コールドアイル）を冷却に活用することで、除湿にかかるエネルギーを大幅に削減しました。

環境にも経済的にも優しい、省エネ設計の新しい全熱交換システムです。

〇既存店にも導入可能

Drynalは新店やショーケース入れ替えに限らず、既存店への単体導入も可能です。

冷媒配管工事、ダクト工事だけで導入出来るため、店内の結露・天井のカビ・エネルギーコストの増大に悩んでいる方は、ぜひご検討ください。



【主なターゲット】スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニなどに。



【受注開始日】2026年5月11日(月)

【目標台数】年間目標販売台数 100台

店内環境改善ユニット Drynal ドライナル

●機種名：DRNL300T

●外形⼨法：W 800×D650×H370mm

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/