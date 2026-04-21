攻殻機動隊「タチコマ鍋島焼」先行販売分は完売。ご要望につき11カ国に拡大してグローバル販売開始

株式会社マルキュウ

伝統工芸の持つ美しさと、アニメ・ゲームのような現代の価値を融合するグローバルIP磁器ブランド「YOYOYO(TM)」は、2026年1月30日（金）から4月5日（日）までTOKYO NODEで開催された『攻殻機動隊展Ghost and the Shell』会場にて先行受注を行っておりました攻殻機動隊「タチコマ鍋島焼」について、展覧会の閉幕をもって先行販売分が完売となりましたことをご報告いたします。実際に会場へ足を運び、作品を直接ご覧いただいた皆様、そして先行受注にてご購入いただいた皆様に、チーム・職人一同心より深く御礼申し上げます。

磁器に魂を宿す。製造プロセスに国内外から驚きのコメント

※オンラインでの一次、二次製造分は完売いたしました。現在は9月下旬以降お届けの三次製造分のご予約を受け付けております。世界限定50体に達し次第、販売終了となりますのでご了承ください。Official Web :https://yoyoyo.work/

本作は、佐賀県を代表する2つの窯元（畑萬陶苑、224porcelain）による極めて精緻な手仕事によって誕生しました。AIキャラクター（思考戦車タチコマ）を、人間の手でつくりあげる。その製作プロセスを公開した動画は「Amazing craftsmanship.」「伝統工芸なのに、バリバリ最新のテクを使うところにシビれる」など、国内外から490件を超える多くの驚きと称賛のコメントをいただきました。現在、YouTubeでの製造プロセス動画の再生回数は85万回を突破し、Instagramの公式アカウントのフォロワー数も1万1,000人を超え、日々多くの反響をいただいております。

Craft Process Movie :https://www.youtube.com/watch?v=iNUyESJDZ1MInstagram :https://www.instagram.com/yoyoyo_jpn/

世界中からのご要望につき、11カ国に販売拡大

展覧会での先行受注にて大きな反響をいただき、現在、YOYOYO Official Storeでのグローバルオンライン予約販売を継続しております。これまでの日本、アメリカ、フランス、ドイツ、シンガポール、香港、台湾に加え、世界各地からお届けを希望するご要望を多数いただいたことから、新たにオーストラリア、イギリス、カナダ、オランダへの発送も開始し、全世界11カ国への対応となりました。

また国内では、大丸松坂屋百貨店の会員制サービスにて、2026年5月中旬ごろより、タチコマ鍋島焼の取り扱いを開始する予定です。

■ 育まれた歴史、豊かな自然を、紡がれた技によってタチコマに宿す

本作は、江戸時代に鍋島藩の御用窯として将軍家への献上品を担い、350年の歴史と伝統美を受け継ぐ鍋島焼の名窯「畑萬陶苑」。そして、肥前吉田の地で現代の感性と革新を追求し、新しい磁器の表現を切り拓く「224porcelain」。佐賀を代表する二つの窯元が初めて共創した、伝統と革新が響き合う磁器クラフトです。日本を代表する焼き物の産地としての歴史・文化、美しい風景や自然の素材・色彩を、今に受け継がれる技によってタチコマに宿します。

Spec

製品名：攻殻機動隊「タチコマ鍋島焼」

材質：鍋島焼磁器

サイズ：W14cm×D16cm×H13.5cm

価格：770,000円（税込・送料込）※日本国内価格

製造数：世界限定50体（会場先行販売5体／オンライン販売45体）

配送地域：日本、台湾、香港、シンガポール、アメリカ、フランス、ドイツ、オーストラリア、イギリス、カナダ、オランダ（全11カ国）

セット内容：本体、証明書、台座、木箱

(C)士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会

販売会社：株式会社マルキュウ／株式会社BreakFast

『YOYOYO(TM)』について

伝統を超える、新たな物語を。「YOYOYO(TM)」は、伝統工芸の持つ美しさと、アニメ、ゲームのような現代の価値を融合するグローバルIP磁器ブランドです。私たちは、伝統工芸が紡ぐ確かな技と、時を超えて愛される物語に敬意を表しながら、次世代へと受け継がれる"至高のクラフト"を創造します。伝統に裏付けされた唯一無二のデザイン、工法を通じ、新しい価値、新たな伝統を積み上げます。

WEB：https://yoyoyo.work

YouTube：https://www.youtube.com/@yoyoyo_jpn

Instagram：https://www.instagram.com/yoyoyo_jpn/